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“Детройт” – “Рейнджерс” (0:1): первый за два сезона шатаут Лундквиста

Николай ПисаревНет комментариев
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Хенрик Лундквист

Хенрик Лундквист сделал 33 сэйва и оформил первый шатаут за два сезона, чем помог “Рейнджерс” во второй раз за два дня переиграть “Детройт”. Предыдущий матч на ноль Лундквист провёл 19 ноября 2017 года против “Оттавы”, а “Детройт” он “засушил” в пятый раз в карьере. 37-летний голкипер, на счету которого 64 шатаута в карьере, вышел на лед впервые с 11 января.

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“Последний месяц получился тяжелым, – сказал Лундквист, который делит вратарские обязанности с Александром Георгиевым и Игорем Шестеркиным. – На протяжении почти 14 лет я знал, что всегда буду играть. Но сейчас все по-другому”.

Единственный гол в матче был забит на 13-й минуте первого периода, когда Мика Зибанежад реализовал большинство. Несмотря на победу, “Рейнджерс” по-прежнему отстают от зоны плей-офф на девять очков. Единственная неприятность “Нью-Йорка” – потеря нападающего Криса Крайдера, получившего травму верхней части тела.

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“Мы не думаем, что он выбыл надолго, что немного удивительно, потому что выглядел эпизод серьезно, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Он уже чувствует себя намного лучше”.

“Детройт” потерпел восьмое поражение подряд. В воротах “Ред Уингз” впервые с 10 января появился Джонатан Бернье, сделавший 30 сэйвов. Нападающий “Детройта” Валттери Филппула, проводивший 1000-й матч в НХЛ, имел шанс сравнять счёт на 16-й минуте второго периода, но попал в штангу.

Источник: nhl.ru
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