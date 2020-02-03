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Хоккей

“Филадельфия” – “Колорадо” (6:3): дубли Хэйза и Фараби

Николай ПисаревНет комментариев
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Филадельфия – Колорадо

Кевин Хэйз и Джоэл Фараби оформили по дублю, защитник Мэтт Нисканен набрал 2 (1+1) очка, нападающий Шон Кутюрье отметился тремя передачами, и “Филадельфия” продлила серию без поражений в основное время до четырёх матчей (1-0-3). В воротах “Лётчиков” сыграл Алекс Лайон, который сделал 28 сэйвов и одержал свою первую победу в НХЛ.

“Колорадо” (28-16-6) потерпел первое поражение за четыре матча. По голу и передаче у “Эвеланш” на свой счёт записали Никита Задоров и Андре Бураковски. Вратарь Филипп Грубауэр пропустил пять шайб с 27 бросков. Для “Колорадо” матч был первым с 20 января. Защитник Кейл Макар отметился передачей и набрал 38-е очко в сезоне, установив рекорд клуба по результативности среди защитников-новичков.

Источник: nhl.ru
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