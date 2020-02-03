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Хоккей

Глеб Кривошапкин: «Простых игр не будет, поэтому будем выкладываться на полную»

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера накануне поездки в Казахстан, проводит учебно-тренировочный сбор в Броварах. Игрок украинской сборной Глеб Кривошапкин рассказал журналистам о тренировочном процессе.

—Ты был в молодежной сборной, теперь во взрослой, что можешь сказать о подготовке к турниру?

— Безумно приятно, что пригласили. Я сразу откликнулся на вызов в сборную.


Насчет команды и подготовки к турниру – не знаю, что сказать. Всех ребят знаю. Со всеми знаком. Атмосфера хорошая и позитивная в коллективе.

— Вы наверное еще сыграться не успели?

— Естественно, только второй день тренировок. Может, еще в Казахстане поработаем над тактикой, не знаю. Но, а так как есть.

— О соперниках, что можете сказать.

— Соперники все известные. Лично я против них не играл, но большинство ребят уже встречались с ними.

Напомним, что ранее стал известенрасширенный список кандидатов в национальную сборную Украины. А с 6 по 9 февраля украинцы сыграют в столице Казахстана.

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Источник: uhl.ua
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