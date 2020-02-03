“Каролина” – “Ванкувер” (4:3 Б): победный буллит Уильямса

Уильямс реализует буллит

Джастин Уильямс забил решающий буллит во второй раз за четыре матча с тех пор, как 19 января провёл первый матч в сезоне, и помог “Каролине” (30-19-3) одержать третью победу за четыре встречи. Первый звездой матча был признан Андрей Свечников, забивший 20-й гол в сезоне. В третьем периоде он вывел “Харрикейнз” вперёд (3:2), забросив великолепную шайбу. “Каролина” позволила сопернику сровнять счёт, но добилась победы и вернулась в зону плей-офф.

Для “Ванкувера” (30-18-5) поражение стало первым за шесть матчей. Тем не менее “Кэнакс” до трёх очков увеличили преимущество над ближайшим конкурентом по Тихоокеанскому дивизиону (“Эдмонтон”), где команда Трэвиса Грина занимает первое место.

У “Ванкувера” дублем отметился Элиас Петтерссон, также ставший единственным игроком команды, реализовавшим послематчевый буллит. Шведский нападающий сравнял счёт на 10-й минуте третьего периода, отличившись с очень острого угла. Голкипер Тэтчер Демко сделал 29 сэйвов.