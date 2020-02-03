Окпосо выбыл на несколько недель из-за травмы

Кайл Окпосо

Нападающий “Баффало Сэйбрз” Кайл Окпосо пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела.

В четверг в матче против “Монреаль Канадиенс” форвард провел на льду меньше четырех минут (3:47), после чего ушел в раздевалку и не вернулся на площадку. “Сэйбрз” проиграли – 1:3.

“Не могу назвать вам конкретные сроки восстановления, но нам не стоит ждать его появления в составе в ближайшее время, – сказал в субботу тренер “Баффало” Ральф Крюгер. – Насколько я понимаю, речь идет о неделях, а не о днях. Возможно, ясность наступить позднее … Скорее всего, мы не увидим его в ближайшем будущем, но и отсутствовать очень долго он также не будет. Тут что-то посередине”.

В нынешнем чемпионате Окпосо уже пропустил десять матчей с 17 ноября по 7 декабря из-за сотрясения мозга. Крюгер сказал, что в данном случая сотрясения нет.

“Травма ниже шеи и выше пояса”, – сказал он.

В 40 играх текущего сезона Окпосо набрал 12 (5+7) очков.