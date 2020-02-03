Три звезды недели: Драйзайтль, Стэмкос, Эллиотт

Звезды недели

Первой звездой недели стал форвард “Эдмонтона” Леон Драйзайтль, набравший 8 (2+6) очков в 3 матчах, вторую звезду получил капитан “Лайтнинг” Стивен Стэмкос, на счету которого так же 8 очков (5 голов и 3 передачи), но в 4 играх. Замкнул тройку призеров завершившейся недели нападающий “Ванкувера” Ти-Джей Миллер, пополнивший свою статистику за этот период 7 (3+4) очками в 4 матчах.

Тема будет обновлена более подробной информацией позже…

Рейтинг игроков Ойлерз по количеству игр с минимум 4 передачами за игру (регулярный чемпионат и плей-офф) pic.twitter.com/3snIrz7xiP — NHL.RU (@nhlru) February 2, 2020