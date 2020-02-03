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Хоккей

Три звезды недели: Драйзайтль, Стэмкос, Эллиотт

Николай ПисаревНет комментариев
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Звезды недели

Первой звездой недели стал форвард “Эдмонтона” Леон Драйзайтль, набравший 8 (2+6) очков в 3 матчах, вторую звезду получил капитан “Лайтнинг” Стивен Стэмкос, на счету которого так же 8 очков (5 голов и 3 передачи), но в 4 играх. Замкнул тройку призеров завершившейся недели нападающий “Ванкувера” Ти-Джей Миллер, пополнивший свою статистику за этот период 7 (3+4) очками в 4 матчах.

Тема будет обновлена более подробной информацией позже…

Источник: nhl.ru
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