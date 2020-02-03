“Вашингтон” – “Питтсбург” (3:4): Овечкина оставили без голов

Хагелин и Хорнквист

В первом матче в сезоне соперников по Столичному дивизиону победу одержал “Питтсбург” (33-14-5), выигравший в четвёртый раз из последних пяти. Вратарь “Пингвинз” Мэтт Мюррей сделал 29 сэйвов, по голу забили Сэм Лафферти, Патрик Хорнквист, Доминик Симон и Брэндон Танев.

“Вашингтон” потерпел второе поражение в трёх матчах. Дублем у “Кэпиталз” отметился Ларс Эллер, а Евгений Кузнецов забил 18-й гол в сезоне. Голкипер “Вашингтона” Илья Самсонов сделал 29 сэйвов, но его победная серия прервалась на отметке 11 матчей.

Встреча стала 50-й для лидеров команд Сидни Кросби и Александра Овечкина. Кросби отметился одной передачей, набрав 12-е очко в семи матчах после выздоровления после операции на мышцах кора. А Овечкин остался без очков после 11 голов в предыдущих пяти встречах. Ему остается забросить пять шайб до отметки 700 голов за карьеру.

Эллер открыл счёт на 11-й минуте первого периода, но уже через минуту “Питтсбург” сравнял счёт (Лафферти), а ещё через минуту вышел вперёд (Хорнквист). Во втором периоде Симон довёл преимущество “Пингвинз” до двух шайб. В начале третьего периода Кузнецов сократил отставание до 2:3. За 2:33 до конца третьего периода Танев сделал счет 4:2, забив рикошетом от клюшки Дмитрия Орлова, проводившего 500-й матч в НХЛ. Эллер оформил дубль через 15 секунд после этого, но Мюррей помог “Питтсбургу” сдержать финальный штурм “Вашингтона”.

В середине третьего периода при счёте 2:3 Никлас Бэкстрем имел шанс сравнять счёт, но не попал в пустые ворота. А за шесть с половиной минут до конца встречи Мюррей остановил бросок Овечкина в упор.