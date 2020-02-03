Золото юношеских ОИ, сенсационные результаты матчей и громкие трансферы: топ-10 новостей января

В январских поединках Украинской хоккейной лиги-пари-Матч «Белый Барс» обыграл лидеров чемпионата, Владимир Трошкин стал первым украинским хоккеистом, который выиграл «золото» юношеской Олимпиады,а клубы УХЛ завершили комплектацию составов и порадовали болельщиков интересными трансферными новостями.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам вспомнить самые яркие моменты минувшего месяца и возобновить в памяти топовые события января.

Первым в топе январских новостей сталоучастие ветеранской сборной Украиныв шестнадцатом международномРождественском турнире в Минске.

По итогам турнираподопечные Сеуканда завоевали пятое место. В первом матче украинские хоккеисты обыграли своих швейцарских визави (4:1). Во втором – проиграли сборной Финляндии (1:6). А в матче со сборной Германии за пятое место уверенно обыграли своих соперников (9:1).

Второе место заняла новость о расширенном списке кандидатов в национальную сборную Украины научебно-тренировочный сбор перед предолимпийским квалификационным турниром, который пройдёт в столице Казахстана с6по9 февраля. Отметим, что украинская команда сыграет против сборной хозяев, а также встретится с командамиНидерландовиПольши.

Всегов список кандидатов попало38 игроков- 35 полевых игроков и 3 вратаря. Отметим, что29 хоккеистовпредставляют клубы Украинской хоккейной лиги – 11 игроков представляет «Донбасс»,7 – «Белый Барс», 6 хоккеистов представляют – «Кременчук» и еще 5 – «Днепр».





Ознакомиться с расписанием национальной сборной Украины на олимпийском квалификационном турнире можно по ссылке.

Тройку топ новостей январязаслужено закрывает Владимир Трошкин, который стал чемпионом юношеских Олимпийских игр. Воспитанник ДЮСШ ХК «Донбасс»добыл «золото» хоккейного турнира в Лозанне.







По итогам соревнований в финале сошлись команды в состав которых вошли двое юных украинцев.Владимир Трошкин играл за «зеленых», Денис Пасько – за «красных». Со счетом10:4победу одержали «зеленые».Владимир Трошкинстал чемпионом юношескихОлимпийских игр,аДенис Паськополучил звание вице-чемпиона.

Четвертую строчка заняла новость о конкурсе #хочуклюшкуотУХЛ. Тройка лучших участников получит клюшки от Bauer.





10 января определиласьтрока обладателейклюшекVapor FlyliteотBauer.В голосовании участвовали10 лучших видео, среди которых украинские хоккейные болельщики определилитройку победителей.

По итогу конкурса первые места распределились таким образом:

1) Денис Жеребко;

2) Ренат Нагнеев;

3) Даниил Козаченко.







Пятое место заняла настоящая мужская драка в НХЛ, которая едва не завершилась нокаутом.

В очередном туреНХЛ «Нэшвилл»проиграл«Бостону»со счетом2:6.Этот поединок запомнился любителям хоккея не только огромным количеством шайб, но и яркой дракой.

В середине третьего периода22-летний Яков Тренин и 42-летний Здено Харарешили выяснить отношения прямо на площадке. В результате схватки, двухметровый ветеран едва не оказался в нокауте.

Шестая позиция по праву принадлежит хоккеистам «Белого Барса», которые, в регулярном чемпионатеУХЛ-Пари-Матч, выдали победную серию из трех поединков. Но не просто серию, а череду побед над действующим чемпионом Украины «Донбассом» (7:3) и командой, которая идет на первом месте в чемпионате – «Кременчуком» (2:0).

«Злым гением» для топ команд стал форвард «Барсов» Роман Благой, который в поединках с лидерами забросил пять шайб – две в ворота кременчужан и три в ворота «Донбасса».

Дальнейшие три строчки заняли новости о трансферах, которые на днях состоялись в чемпионате Украины:

Седьмая досталась «старому-новому» знакомому Никите Буценко и его возвращении в состав дончан. Трехкратный чемпион Украины уже выступал в составе донецкого клуба в сезоне 2012/2013, а также сезонах 2015-2017 годов.

Именно с «Донбассом» Буценко завоевал «золото» трех чемпионатов Украины. Форвард имеет опыт выступления в чемпионатах Украины, Беларуси, Польши, Румынии. Буценко неоднократно вызывался в состав сборной Украины.

В этом сезоне Никита отыграл за «Сосновец» (Польша) 31 матч, в которых забросил 14 шайб и отдал 5 голевых передач.

Восьмое место принадлежит «Белому Барсу» и его новичку Феликсу Морозову. 19-летний воспитанник харьковской «Дружбы-78» в сезоне 2016/17 выступал в киевском «Беркуте-2000», с которым стал чемпионом Украины U20 и серебряным призёром чемпионата Беларуси U18.



Сезоном позднее Морозов переехал в Северную Америку, сыграв 21 матчв USPHL Premier (21 шайба, 9 передач). Также форвард провёл 4 матча в NCDC, но результативными действиями не отметился. Получив зимой 2018 года травму, вернулся в Украину, где сыграл 3 матча за «Белый Барс» (0 очков, полезность -2) и стал бронзовым призёром чемпионата.

В 2018-2020 годах выступал в QMJHL, одной из трёх сильнейших юниорских канадских хоккейных лиг. В 88 матчах форвард набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности -7.



На юниорских чемпионатах мира в составе сборной Украины нападающий провёл 10 матчей, набрал 8 (5+3) очков и выиграл золотую медали Чемпионата мира в Дивизионе 1Б. В молодёжной сборной Морозов сыграл в 15 встречах, набрал 11 (7+4) очков и в 2019 году стал обладателем бронзовых медалей Чемпионата мира в Дивизионе 1Б.

Девятая сточка досталась Алексею Трифонову, который присоединился к составу«Донбасса». Отметим, что этот голкипер имеет опыт игры в ВХЛ, Казахстане, Беларуси и Эрсте Лиге.







Нынешний сезон Алексей Трифоновначинал в «Витебске», выступающем в белорусской Экстралиге-Б. Там в 30 матчах голкипер заработал коэффициент надёжности 4.08и в среднем отбивал 88% бросков.

Последнее, десятое место заняла новость о победе сборной Канады, в финале молодежного чемпионата мира. Тогда канадцыв невероятном поединке выиграла у Россиизавоевав чемпионство.





«Кленовые листья» совершили невероятный камбэк, проигрывая 1:3 россиянам, в итоге выиграли – 4:3.



Такими событиями всем болельщикам украинского хоккея запомнился первый зимний месяц, в впереди всех фанатов ждет заключительная стадия регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, выступление национальной сборной Украины на квалификационном олимпийском турнире и много интересного от Украинской хоккейной лиги.

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