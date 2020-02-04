Александр Костиков: «Будем стараться радовать своих болельщиков хорошим хоккеем»

Национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера накануне поездки в Казахстан, проводит учебно-тренировочный сбор в Броварах. Игрок сборнойАлександр Костиков рассказал журналистам о тренировочном процессе.
— Рад, что поедешь выступать за сборную Украины в Казахстане?
— Конечно, рад, что мне представилась такая возможность.
— Что можешь сказать о подготовке команды?
— Сложно сказать. Ребята только-только подъехали. Настраиваемся и готовимся.
— Разбирали игру сборной Казахстана, с которой у вас будет первая игра?