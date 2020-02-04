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Хоккей

Александр Костиков: «Будем стараться радовать своих болельщиков хорошим хоккеем»

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера накануне поездки в Казахстан, проводит учебно-тренировочный сбор в Броварах. Игрок сборнойАлександр Костиков рассказал журналистам о тренировочном процессе.

— Рад, что поедешь выступать за сборную Украины в Казахстане?

— Конечно, рад, что мне представилась такая возможность.

— Что можешь сказать о подготовке команды?

— Сложно сказать. Ребята только-только подъехали. Настраиваемся и готовимся.

— Разбирали игру сборной Казахстана, с которой у вас будет первая игра?

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— Конечно. Там будут игроки с КХЛ, поэтому будет очень серьезная игра.

— Как думаешь, пойдет на пользу команде такой симбиоз ребят, которые только недавно играли за молодежную и те, кто с опытом, по – старше?

— Я думаю, да. Потому, что молодые игроки всегда разбавляют.

—Команда готова к квалификации? Хватит сил?

—Сложно сказать. Ребята готовятся.

Напомним, что ранее стал известенрасширенный список кандидатов в национальную сборную Украины.
А с 6 по 9 февраля украинцы сыграют в столице Казахстана.

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Источник: uhl.ua
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