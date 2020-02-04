Новое на сайте

еще
Вторник, 4 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАндерсен получил травму верхней части тела
Хоккей

Андерсен получил травму верхней части тела

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Фредерик Андерсен

Голкипер “Торонто Мэйпл Лифс” Фредерик Андерсен получил травму верхней части тела в матче против “Флорида Пантерз”, который состоялся в понедельник в Торонто.

За полторы минуты до окончания первого периода защитник “Мэйпл Лифс” Джейк Маззин толкнул форварда “Пэнтерз” Фрэнка Ватрано, и он врезался во вратаря.

Андерсен с трудом поднялся, но смог доиграть период до конца. После перерыва ворота “Торонто” защищал Майкл Хатчинсон.

Читайте также:  "Тампа" вызвала Конакера

В этой игре Андерсен пропустил одну шайбу с восьми бросков. Он занимает второе место в НХЛ по количеству побед (24), пропустив вперед только Андрея Василевского из “Тампа-Бэй Лайтнинг” (26).

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Детройт внес Задину в список травмированных

Игроки, проходившие процедуру натурализации, остались без украинских паспортов и не помогут нашей сборной

Коламбус включил Веннберга в список травмированных

Определился состав сборной Украины на олимпийскую квалификацию в Казахстане

“Торонто” – “Флорида” (3:5): волевая победа “Пантерз”

Закрыть