Фредерик Андерсен

Голкипер “Торонто Мэйпл Лифс” Фредерик Андерсен получил травму верхней части тела в матче против “Флорида Пантерз”, который состоялся в понедельник в Торонто.

За полторы минуты до окончания первого периода защитник “Мэйпл Лифс” Джейк Маззин толкнул форварда “Пэнтерз” Фрэнка Ватрано, и он врезался во вратаря.

Андерсен с трудом поднялся, но смог доиграть период до конца. После перерыва ворота “Торонто” защищал Майкл Хатчинсон.

В этой игре Андерсен пропустил одну шайбу с восьми бросков. Он занимает второе место в НХЛ по количеству побед (24), пропустив вперед только Андрея Василевского из “Тампа-Бэй Лайтнинг” (26).