Андрей Михнов: «Те, кто играют за сборную — бьются до конца»

Национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера накануне поездки в Казахстан, проводит учебно-тренировочный сбор в Броварах. Игрок жлобинского «Металлурга» и сборной Андрей Михнов рассказал журналистам о тренировочном процессе.
— Ты один из самых опытных игроков в команде. Влияешь как-то на атмосферу в команде? Подбадриваешь ребят?
— В сборной всегда прекрасная атмосфера. Все улыбаются, веселые. Так, что за это не стоит волноваться.
— Трудно сейчас что-то сказать. Все сборные в одинаковых условиях. В чемпионате Польши игры были первого числа и сборная только собирается. Казахский «Барыс» играет в КХЛ, и там такая же ситуация со сбором. Так, что все в равных условиях.
Что касается сыгранности, то с Нименко я давно играл. С Пангеловым-Юлдашевым тоже играл на прошлом чемпионате мира. Так, что думаю сыграемся.