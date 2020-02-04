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Хоккей

Андрей Михнов: «Те, кто играют за сборную — бьются до конца»

Николай ПисаревНет комментариев
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Национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера накануне поездки в Казахстан, проводит учебно-тренировочный сбор в Броварах. Игрок жлобинского «Металлурга» и сборной Андрей Михнов рассказал журналистам о тренировочном процессе.

— Ты один из самых опытных игроков в команде. Влияешь как-то на атмосферу в команде? Подбадриваешь ребят?

— В сборной всегда прекрасная атмосфера. Все улыбаются, веселые. Так, что за это не стоит волноваться.

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— Что можешь сказать о сыгранности команды?

— Трудно сейчас что-то сказать. Все сборные в одинаковых условиях. В чемпионате Польши игры были первого числа и сборная только собирается. Казахский «Барыс» играет в КХЛ, и там такая же ситуация со сбором. Так, что все в равных условиях.


Что касается сыгранности, то с Нименко я давно играл. С Пангеловым-Юлдашевым тоже играл на прошлом чемпионате мира. Так, что думаю сыграемся.

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— Разбирали сборные соперников?

— Сейчас это не делается. Обычно, ближе к играм, тренеры все скажут, расскажут и покажут видео. Время еще есть.

— Почти во всех чемпионатах сейчас все близится к плей-офф играм. Успеют ли ребята переключиться на игры в сборной? Сил хватит?

— Да, хватит. В сборную съездить всегда полезно. Ты не тренируешься десять дней, а играешь игры. Да, к тому же, перезагрузка — всегда полезно.

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В сборной всегда отличная атмосфера, где можно получить позитивные эмоции, «расслабить» голову и сменить обстановку. Поэтому всегда приезжаю сюда с удовольствием.

Напомним, что ранее стал известен расширенный список кандидатов в национальную сборную Украины. А с 6 по 9 февраля украинцы сыграют в столице Казахстана.

Источник: uhl.ua
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