Андрей Михнов: «Те, кто играют за сборную — бьются до конца»

Национальная сборная Украины под руководством Сергея Витера накануне поездки в Казахстан, проводит учебно-тренировочный сбор в Броварах. Игрок жлобинского «Металлурга» и сборной Андрей Михнов рассказал журналистам о тренировочном процессе.

— Ты один из самых опытных игроков в команде. Влияешь как-то на атмосферу в команде? Подбадриваешь ребят?



— В сборной всегда прекрасная атмосфера. Все улыбаются, веселые. Так, что за это не стоит волноваться.



— Что можешь сказать о сыгранности команды?



— Трудно сейчас что-то сказать. Все сборные в одинаковых условиях. В чемпионате Польши игры были первого числа и сборная только собирается. Казахский «Барыс» играет в КХЛ, и там такая же ситуация со сбором. Так, что все в равных условиях.





Что касается сыгранности, то с Нименко я давно играл. С Пангеловым-Юлдашевым тоже играл на прошлом чемпионате мира. Так, что думаю сыграемся.



— Разбирали сборные соперников?





— Сейчас это не делается. Обычно, ближе к играм, тренеры все скажут, расскажут и покажут видео. Время еще есть.



— Почти во всех чемпионатах сейчас все близится к плей-офф играм. Успеют ли ребята переключиться на игры в сборной? Сил хватит?



— Да, хватит. В сборную съездить всегда полезно. Ты не тренируешься десять дней, а играешь игры. Да, к тому же, перезагрузка — всегда полезно.





В сборной всегда отличная атмосфера, где можно получить позитивные эмоции, «расслабить» голову и сменить обстановку. Поэтому всегда приезжаю сюда с удовольствием.



Напомним, что ранее стал известен расширенный список кандидатов в национальную сборную Украины. А с 6 по 9 февраля украинцы сыграют в столице Казахстана.