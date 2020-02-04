Новое на сайте

еще
Вторник, 4 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейБарков выбыл на несколько дней из-за травмы
Хоккей

Барков выбыл на несколько дней из-за травмы

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Форвард “Флориды” Александр Барков

Нападающий “Флорида Пантерз” Александр Барков выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела и уже пропустил матч против “Торонто Мэйпл Лифс” в понедельник на Scotiabank Arena.

Барков получил повреждение в субботнем матче против “Монреаль Канадиенс” после силового приема защитника Ши Вебера. В воскресенье ему была проведена МРТ.

“Его статус “со дня на день”, посмотрим, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль после утренней тренировки в понедельник. – В последнем матче мы уже почувствовали, как его потеря повлияла на большинство, игру “пять на пять” и меньшинство. Он играет в важные моменты матчей, так что нам, конечно, будет его не хватать. Но такое случается со всеми и для нас это будет хорошим испытанием того, насколько успешно мы можем действовать без него”.

Читайте также:  Артем Шиманский: «Играя против лидеров чемпионата, ты тянешься к их скорости, перенимаешь мастерство опытных игроков»

В 50 матчах этого сезона Барков набрал 54 (16+38) очка. Всего 463 матчах в НХЛ капитан “Флориды” набрал 399 (151+248) очков.

“Нам предстоит серьезно поменяться, – сказал нападающий “Флориды” Джонатан Юбердо. – Мы потеряли своего лучшего игрока, который очень хорош в любой ситуации. Но такова часть игры, всем надо проявить себя. И это должен сделать не один игрок. Нам всем предстоит хорошо потрудиться”.

Читайте также:  Национальная сборная Украины проиграла Эстонии в овертайме и финишировала пятой на чемпионате мира

“Пfнтерз” выиграли шесть из семи последних матчей и на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона, а также на два балла от зоны “уайлд-кард” Восточной конференции.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Всеволод Толстушко в гостях утреннего шоу «Прямого» (видео)

Гербе подписал контракт с “Коламбусом”

“Нью-Джерси” вызвали Джоуи Андерсона

Александр Костиков: «Будем стараться радовать своих болельщиков хорошим хоккеем»

Полиция Филадельфии сняла обвинения с Гритти

Закрыть