Форвард “Флориды” Александр Барков

Нападающий “Флорида Пантерз” Александр Барков выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела и уже пропустил матч против “Торонто Мэйпл Лифс” в понедельник на Scotiabank Arena.

Барков получил повреждение в субботнем матче против “Монреаль Канадиенс” после силового приема защитника Ши Вебера. В воскресенье ему была проведена МРТ.

“Его статус “со дня на день”, посмотрим, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль после утренней тренировки в понедельник. – В последнем матче мы уже почувствовали, как его потеря повлияла на большинство, игру “пять на пять” и меньшинство. Он играет в важные моменты матчей, так что нам, конечно, будет его не хватать. Но такое случается со всеми и для нас это будет хорошим испытанием того, насколько успешно мы можем действовать без него”.

В 50 матчах этого сезона Барков набрал 54 (16+38) очка. Всего 463 матчах в НХЛ капитан “Флориды” набрал 399 (151+248) очков.

“Нам предстоит серьезно поменяться, – сказал нападающий “Флориды” Джонатан Юбердо. – Мы потеряли своего лучшего игрока, который очень хорош в любой ситуации. Но такова часть игры, всем надо проявить себя. И это должен сделать не один игрок. Нам всем предстоит хорошо потрудиться”.

“Пfнтерз” выиграли шесть из семи последних матчей и на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона, а также на два балла от зоны “уайлд-кард” Восточной конференции.