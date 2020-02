<img src="/wp-content/uploads/hockey/b19b998d70f356dc1a02b4df77deed20.jpg" alt="Чикаго забрал Силера с вэйвера"/>Ник Силер

Чикаго забрал защитника Ника Силера с вэйвера. Силер был выставлен на вэйвер Миннесотой.

NEWS: #mnwild defenseman Nick Seeler has been claimed off waivers by Chicago. The #mnwild would like to thank Nick for his hard work on and off the ice and wish him the best of luck with the Blackhawks. (Except for tomorrow night… 😏)

— Minnesota Wild (@mnwild) February 3, 2020