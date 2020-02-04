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Хоккей

Гербе подписал контракт с “Коламбусом”

Николай ПисаревНет комментариев
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Гербе против Хары

Нападающий Нэйтан Гербе в воскресенье подписал двухлетний двухсторонний контракт с “Коламбус Блю Джекетс”. Финансовые условия сделки не разглашаются.

1 июля нападающий мог стать неограниченно свободным агентом. В 16 матчах этого сезона он набрал 8 (3+5) очков после того, как 22 декабря был вызван из команды Американской хоккейной лиги “Кливленд”. Всего в 412 матчах в НХЛ в составе “Баффало Сэйбрз”, “Каролина Харрикейнз” и “Блю Джекетс” Гербе набрал 146 (61+85) очков.

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“Нэйтан Гербе является важным игроком нашей организации – это капитан “Кливленда” и полезный игрок для “Блю Джекетс”, – заявил генеральный менеджер “Коламбуса” Ярмо Кекалайнен. – Он играет с невероятными страстью и энергией. И мы чрезвычайно рады, что следующие два сезона он продолжит представлять нашу организацию”.

Источник: nhl.ru
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