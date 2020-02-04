Игроки, проходившие процедуру натурализации, остались без украинских паспортов и не помогут нашей сборной

Сегоднясборная Украиныотправилась в Казахстанский Нур-Султан на матчиолимпийского квалификационного турнира, который пройдет с 6-го по 9-е февраля. В составе нашей команды –23 игрока.

К сожалению, нет в украинской делегации игроков, которые, как сообщалось ранее, проходили процедуру натурализации и должны были усилить нашу команду.

В товарищеских турнирах, в ходе которых сборная Украины готовилась к олимпийской квалификации, в составе «сине-желтых» выступали вратарьОлег Петров(«Днепр»), защитникиЮрий Сильницкий(«Донбасс») иВладислав Грицких(«Кременчуг»), а также нападающийИлья Коренчук(«Донбасс»). По данным XSPORT также в сборной Украины рассчитывали и на защитникаСергея Афанасьева(«Днепр»).

Причина, по которой тренерский штаб сборной Украины не может рассчитывать на этих ребят, это неготовность документов, а проще говоря – отсутствие у них украинских паспортов.

Как стало известно редакции XSPORT.ua заниматься этим вопросом в Федерации хоккея Украины стали лишь после 10-го января 2020-го года. А указ Президента Украины,в частности о предоставлении гражданства Петрову и Афанасьеву, был подписан еще 20-го декабря 2019-го года.



В ходе подготовки к поездке сборной Украины в Нур-Султан XSPORT пытался получить комментарий по этой ситуации у президента ФХУАнатолия Брезвина, но глава нашей Федерации отказался от общения с журналистами.

На данный момент известно, что ФХУ пытается решить вопрос с получением паспортов игроками хотя бы до весеннего чемпионата мира в Польше, но олимпийская квалификация точно пройдет без них. К тому же, неизвестно кто из хоккеистов все еще продолжает участвовать в процедуре натурализации.

Отметим, что Олег Петров наряду с сейчас травмированнымБогданом Дьяченко(«Донбасс») был основным вратарем сборной Украины на подготовительных турнирах. А Юрий Сильницкий и Илья Коренчук уже забрасывали шайбы в составе нашей национальной команды.

По материалам сайта XSPORT