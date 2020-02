“Нью-Джерси” вызвали Джоуи Андерсона

Джоуи Андерсон

“Нью-Джерси” вызвали 21-летнего правого нападающего из клуба АХЛ “Бингемтон Девилз” Джоуи Андерсона, который провел в АХЛ в этом сезоне 44 игры, в которых набрал 34 (15+19) очков.

Он примет участие уже в сегодняшней тренировке.

#NJDevils NEWS: New Jersey has recalled F Joey Anderson from Binghamton (AHL). He will be at today’s practice. pic.twitter.com/o4VdCvdupN

— New Jersey Devils (@NJDevils) February 3, 2020