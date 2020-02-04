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Хоккей

Определился состав сборной Украины на олимпийскую квалификацию в Казахстане

Николай ПисаревНет комментариев
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Стал известен состав, в котором национальная сборная Украины отправилась в казахстанский Нур-Султан на матчи олимпийского квалификационного турнира, где соперниками украинцев в борьбе за единственную путевку в следующий раунд отбора станут: сборные Казахстана, Польши и Нидерландов.

Главный тренер команды Сергей Витер сможет рассчитывать на 23 исполнителей из которых 18 представляют команды украинского чемпионата.

Вратари:
Кирилл Кучер («Белый Барс»), Никита Гордюшин («Кременчуг»), Артур Оганджанян («Twin City Thunder», США).

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Защитники:
Владимир Романенко, Андрей Григорьев, Филипп Пангелов-Юлдашев (все – «Донбасс»), Павел Таран, Владимир Алексюк (оба – «Белый Барс»), Александр Александров, Всеволод Толстушко (оба – «Кременчуг»), Игорь Мережко («Хумо», ВХЛ)

Нападающие:
Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (оба – «Днепр»), Александр Костиков, Никита Буценко (оба – «Донбасс»), Роман Благой, Сергей Бабинец (оба – «Белый Барс»), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все – «Кременчуг»), Андрей Михнов («Металлург», Беларусь), Дмитрий Нименко («Стяуа», Румыния), Глеб Кривошапкин («Ogden Mustangs», США).

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Игры сборной Украины состоятся 6-го (против Казахстана), 7-го (с Польшей) и 9-го (против Нидерландов) февраля – все матчи в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

По материаламсайта XSPORT

Источник: uhl.ua
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