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Хоккей

Руслан Борисенко: «Ребята молодцы, выполнили то, что от них требовалось»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный наставник киевских «Ледяных Волков» Руслан Борисенко прокомментировал очное противостояние с харьковским МХК «Динамо» (12:0).

— Ребята старались. Я думаю, что они и сами получили удовольствие от игры. Теперь нужно дальше готовиться к следующим матчам.

— Как оцениваете дебют Дениса Мостового, который забросил три шайбы в сегодняшнем матче и других новичков команды?

— Пока только положительно. Радует то, как они играют, стараются. Быстро вливаются в коллектив.

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— У вас есть чуть больше недели до следующего матча. Как будете готовиться?

— У нас есть план, по которому мы будем продолжать, готовиться к играм.

Стоит отметить ,что свой следующий поединок «Ледяные Волки» проведут у себя на выезде, 13 февраля. Соперником киевлян будет херсонский «Днепр». Начало матча в 19:00

Источник: uhl.ua
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