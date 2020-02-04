“Торонто” – “Флорида” (3:5): волевая победа “Пантерз”

Пэсик празднует хет-трик

Хет-трик Марка Пэсика помог “Флориде” совершить впечатляющий камбэк и забить четыре гола в третьем периоде. “Пантерз” проигрывали 1:3 после того, как на первой минуте третьего периода забил Остон Мэттьюз. Но потом сравняли счет, отличившись дважды за две минуты, а на 11-й минуте победную шайбу забросил Майк Хоффман. “Флорида” (29-17-5) одержала седьмую победу в последних восьми матчах, забив не менее четырёх голов в каждом из победных поединков.

Вратарь Сергей Бобровский сделал 31 сэйв и заслужил похвалу главного тренера “Флориды” Джоэла Кенневилля.

“Я очень рад тому, как он играл, – сказал Кенневилль. – Это было потрясающе. Он сделал несколько ключевых сэйвов, контролировал подборы. Вокруг него многое происходило – много подставлений, рикошетов, но в ключевые моменты игры он все сделал как надо, не паниковал, и команда ответила ему взаимностью”.

Пэсик стал пятым игроком “Пантер” этом в сезоне, оформившим хет-трик. Такого разнообразия авторов хет-триков в этом сезоне нет ни в одной другой команде.

“Флорида” набрала 63 очка в 51 матче и поднялась на третье место Атлантического дивизиона. У “Торонто” те же самые 63 очка, но на два сыгранных матча больше. От зоны “уайлд-кард” “Мэйпл Лифс” отстают на один балл. По голу у хозяев забили также Джон Таварес и Вильям Нюландер, а для Мэттьюза гол стал 37-м в чемпионате. Он делит второе место в споре лучших снайперов с Александром Овечкиным, на один гол отставая от Давида Пастрняка.

В конце первого периода “Торонто” потерял вратаря Фредерика Андерсена, в которого врезался Фрэнк Ватрано. Заменивший его Майкл Хатчинсон пропустил три шайбы с 13 бросков.

“Мне сказали, что он себя чувствует уже лучше, но мы дадим ему ночь отдыха и посмотрим, как он будет чувствовать себя утром”, – сказал тренер “Лифс” Шелдон Киф, подтвердивший, что Андерсен успешно прошел проверку на сотрясение мозга.

“Считаю, что мы провели достаточно хороший матч, – сказал Киф. – Если мы таким образом проведём 100 матчей, то победим примерно в 99 из них. Итог неудачный, но едва ли он является отражением сценария хода матча. Сегодня мы провели лучший матч в сезоне с оборонительной точки зрения. Мне кажется, что за всю игру в равных составах мы позволили сопернику создать не более четырёх голевых моментов”.