Всеволод Толстушко в гостях утреннего шоу «Прямого» (видео)

Сегодня, 3 февраля, защитник ХК «Кременчук» Всеволод Толстушко стал героем утреннего шоу телеканала «Прямой». Спортсмен рассказал о клубе в Кременчуге,развитии хоккее в Украине, а также об участие в чемпионатах Новой Зеландии и Франции.

Кроме того, Всеволод дал мастер-класс ведущему программы и научил его владеть клюшкой и шайбой. А в завершении защитник подарил ведущим программы шайбы с автографом.

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