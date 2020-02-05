“Баффало” – “Колорадо” (1:6): три очка Ничушкина

Андре Бураковски забивает Баффало

Тройка в составе Валерия Ничушкина, Назима Кадри и Андре Бураковски принесла “Колорадо” (29-16-6) четвёртую победу за последние пять матчей. В общей сложности они набрали 9 (3+6) очков при полезности плюс-10. Самым результативным среди них стал Бураковски, забивший гол и сделавший три передачи. На счету Ничушкина гол и два паса. Защитник Никита Задоров забил гол и сделал передачу. В последних шести матчах защитник набрал 8 (3+5) очков.

“У нашего звена есть все, чтобы добиваться успеха, – сказал Бураковски. – Валерий Ничушкин играет как конь, у него сложно отобрать шайбу. Он очень старается и способен играть комбинационно. Он проводит хороший год. Назим Кадри хорош с шайбой, умеет находить открытые пространства и снабжает нас передачами. Я же добавляю звену скорости, и сегодня все сработало хорошо”.

Вратарь “Эвеланш” Филипп Грубауэр сделал 23 сэйва. “Баффало” (23-23-7) потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах и отстает от зоны плей-офф уже на 12 очков. Вратарь Картер Хаттон пропустил пять голов с 13 бросков, после чего был заменён на Юнаса Юхансена, который в своем дебютном матче в НХЛ сделал 13 сэйвов.