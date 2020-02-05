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Хоккей

“Детройт” – “Филадельфия” (0:3): беспроблемная победа “Флайерз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Эллиот против Бертуцци

Брайан Эллиотт сделал 16 сэйвов и оформил второй шатаут в сезоне и 40-й в карьере. “Филадельфия” имела большое преимущество и добыла победу за счет гола Скотта Лоутона во втором периоде, а также шайб в меньшинстве Кевина Хэйза и Мэтта Нисканена. В последних восьми матчах “Флайерз” (29-17-7) одержали шесть побед и поднялись на место первой “уайлд-кард” Восточной конференции, опередив “Айлендерс”.

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“Детройт” (12-38-4) во второй домашней игре подряд остался без голов, а также проиграл девятый домашний матч подряд. Вратарь “Ред Уингз” Джонатан Бернье сделал 28 сэйвов. В последних 10 встречах он отразил 93,9 процента бросков. У “Детройта” было три серии в сезоне из восьми и более поражений.

“Сегодня мы играли недостаточно хорошо, – сказал тренер “Детройта ” Джефф Блашилл. – Некторые команды могут играть на 90 процентов, некоторые даже на 85, – и побеждать, но мы, если не играем на 100 процентов, победить не можем”.

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Защитник “Флайерз” Иван Проворов отметился одной передачей и прервал пятиматчевую серию без очков.

Источник: nhl.ru
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