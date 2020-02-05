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Хоккей

«Ледяным Волкам» засчитано техническое поражение в матче с МХК «Динамо»

Николай ПисаревНет комментариев
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Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги сообщает:

В матче №93 между командами «Ледяные Волки» и МХК «Динамо», который состоялся 4 февраля 2020 года, киевский клуб допустилнарушение пункта 2 статьи 29Спортивного регламента чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2019/20, а именно: в заявке команды «Ледяные Волки» находилось более 10 полевых хоккеистов-легионеров.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 14 Дисциплинарного регламентачемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2019/20, результат матча №93 считается аннулированным, акоманде «Ледяные Волки» засчитано техническое поражение (-:+)

Источник: uhl.ua
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