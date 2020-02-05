Приобретайте билеты на домашние матчи ХК «Донбасс»

До окончания регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч остается совсем немного времени. Всего четыре домашних поединка проведут подопечные Сергея Витера до старта плей-офф.

12 февраля, среда





18:30. «Донбасс» – «Белый Барс»

Билеты

22 февраля, суббота

16:00. «Донбасс» – «Днепр»

Билеты

29 февраля, суббота





16:00. «Донбасс» – «Динамо»

Билеты

7 марта, суббота





16:00. «Донбасс» – «Кременчук»

Билеты

Для бронирования по телефону, Вам нужно позвонить по номеру:0 800 305025

По материалам сайта ХК «Донбасс»