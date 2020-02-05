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Хоккей

Приобретайте билеты на домашние матчи ХК «Донбасс»

Николай ПисаревНет комментариев
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До окончания регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч остается совсем немного времени. Всего четыре домашних поединка проведут подопечные Сергея Витера до старта плей-офф.

12 февраля, среда


18:30. «Донбасс» – «Белый Барс»
Билеты

22 февраля, суббота

16:00. «Донбасс» – «Днепр»
Билеты

29 февраля, суббота


16:00. «Донбасс» – «Динамо»
Билеты

7 марта, суббота


16:00. «Донбасс» – «Кременчук»
Билеты

Для бронирования по телефону, Вам нужно позвонить по номеру:0 800 305025

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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