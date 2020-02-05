Приобретайте билеты на домашние матчи ХК «Донбасс»

До окончания регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч остается совсем немного времени. Всего четыре домашних поединка проведут подопечные Сергея Витера до старта плей-офф.
12 февраля, среда
18:30. «Донбасс» – «Белый Барс»
Билеты
22 февраля, суббота
16:00. «Донбасс» – «Днепр»
Билеты
29 февраля, суббота
16:00. «Донбасс» – «Динамо»
Билеты
7 марта, суббота
16:00. «Донбасс» – «Кременчук»
Билеты
Для бронирования по телефону, Вам нужно позвонить по номеру:0 800 305025
По материалам сайта ХК «Донбасс»
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