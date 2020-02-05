“Рейнджерс” – “Даллас” (3:5): “Старз” вспомнили как забивать

Джонс и Дикенсон

“Даллас” (30-18-4) впервые за месяц забил более трёх голов за матч и одержал вторую победу подряд, поднявшись на второе место Центрального дивизиона. Защитник “Старз” Стивен Джонс забросил первую шайбу почти за два года, а два гола гости забили в большинстве после того, как в пяти предыдущих встречах не реализовали ни одного из 14 шансов при численном преимуществе.

Джонс отличился впервые с 16 февраля 2018 года. Защитник пропустил целый сезон 2018-19 и первые 47 матчей этого чемпионата из-за головных болей.

“Сегодня на арене были мои родители, и это делает момент особенным, – сказал Джонс, не сдержав эмоций. – Всё это трудное время я был не один. Родители всегда хотят помочь. Сегодня они были здесь, видели меня, и я знаю, что отец наверняка расплакался. Я был рад их видеть и обнять”.

В первом периоде Джо Павелски забил два гола в большинстве с разницей в 16 секунд. Вратарь Антон Худобин отразил 33 броска, причём все три забитых “Рейнджерс” гола пришлись на большинство. Вратарь “Нью-Йорка” Хенрик Лундквист пропустил четыре шайбы с 15 бросков и после двух периодов был заменён на Александра Георгиева, сделавшего пять сэйвов.

У “Рейнджерс” по голу забили Павел Бучневич, Бретт Хауден и Брендан Лемье. Бучневич забил свой 10-й гол в сезоне, но сыграл неудачно.

“Его игра мне совсем не понравилась”, – сказал тренер “Нью-Йорка” Дэвид Куинн о Бучневиче, который в первом периоде сыграл 8:17, но 4:21 во втором периоде и всего 1:39 в третьем.

“Рейнджерс” сыграли без нападающего Криса Крайдера, получившего травму верхней части тела в прошлой встрече.