Сергей Хараберюш: «Нужно всю ответственность брать на себя и принимать решения самостоятельно»

Судья Украинской хоккейной лигиСергей Хараберюшна перенесенном матче 31-го тура между«Ледяными Волками» и МХК«Динамо» в Киеве попробовал себя в качестве главного арбитра матча. Компанию Сергею на льду составил главный судьяМаксим Урда,а также лайнсмены –Владислав МельничукиАлексей Рябиков.
После матчаСергей Хараберюшпообщался с пресс-службой УХЛ и поделился своими впечатлениями после поединка:
— На мачте Вы дебютировали в качестве главного судьи. Расскажите, какие впечатления остались?
—На самом деле, даже когда ты сидишь матч, как линейный, то все равно следишь за всеми процессами. Просто не удаляешь игроков и меньше принимаешь решений для команд. Но в любом случае, ты всегда в курсе всего на льду.
В том, чтобы быть главным судьёй есть один нюанс – ты всю ответственность берешь на себя и принимаешь все решения по игре самостоятельно.