Сергей Хараберюш: «Нужно всю ответственность брать на себя и принимать решения самостоятельно»

Судья Украинской хоккейной лигиСергей Хараберюшна перенесенном матче 31-го тура между«Ледяными Волками» и МХК«Динамо» в Киеве попробовал себя в качестве главного арбитра матча. Компанию Сергею на льду составил главный судьяМаксим Урда,а также лайнсмены –Владислав МельничукиАлексей Рябиков.

После матчаСергей Хараберюшпообщался с пресс-службой УХЛ и поделился своими впечатлениями после поединка:



— На мачте Вы дебютировали в качестве главного судьи. Расскажите, какие впечатления остались?

—Довольно таки не плохие впечатления. У нас на этой игре вообще была оченьхорошая бригада лайнсменов -работал в паре с главным судьей Максимом Урдой.

Было достаточно легко за счёт того, что ребят всех я давно знаю – с ними было легко и комфортно работать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Kharaberyush (@kharaberyush) 4 Фев 2020 в 1:53 PST

— Трудноиз линейного судьи переквалифицироваться в главного?

—На самом деле, даже когда ты сидишь матч, как линейный, то все равно следишь за всеми процессами. Просто не удаляешь игроков и меньше принимаешь решений для команд. Но в любом случае, ты всегда в курсе всего на льду.

В том, чтобы быть главным судьёй есть один нюанс – ты всю ответственность берешь на себя и принимаешь все решения по игре самостоятельно.

—Готовы и дальше брать на себя такую ответственность на будущих матчах?

—Да, конечно. С каждой игрой будем добавлять, накатывать. Смотреть на ошибки и дальше прогрессировать. Так что все еще впереди.

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