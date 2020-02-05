“Тампа-Бэй” – “Вегас” (4:2): Василевский догнал Хабибулина

Андрей Василевский

Гол Стивена Стэмкоса в середине третьего периода при счёте 2:2 принёс “Тампе” (33-15-5) четвёртую победу подряд. Также голом и передачей у “Лайтнинг” отметился Брэйден Пойнт, а Никита Кучеров сделал две передачи и продлил результативную серию до восьми встреч. Андрей Василевский сделал 27 сэйвов и продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей (14-0-2), повторив клубный рекорд Николая Хабибулина.

“Я его никогда не встречал, но это здорово, а ещё лучше – более высокое место команды в таблице”, – сказал Василевский, лидирующий в НХЛ с 27 победами.

“Вегас” (27-21-7) не смог продлить победную серию до трех встреч. По голу у “Голден Найтс” забили Пол Штясны и Уильям Каррье, а Марк-Андре Флери отразил 14 бросков из 17.

“Мне понравилась наша игра, – сказал тренер “Голден Найтс” Питер Дебур. – На этой арене играть очень сложно. Но единственное, что мы сегодня делали не так – это не реализовали свои моменты. Они сорвались с крючка, потому что мы несколько раз не попали в пустые ворота и не реализовали атаки с численным преимуществом. После некоторых из этих моментов они бы оказались в яме, из которой вряд ли могли выбраться, особенно в начале матча”.

“Тампа” доигрывала матч без защитника Яна Рутты, получившего травму в начале первого периода после силового приема Николя Руа. Тренер “Тампы” Джон Купер сказал, что Рутта пропустит некоторое время.