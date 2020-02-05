Юниорская сборная Украины начала подготовку к турниру четырех наций

На арене «Терминал» в Броварах, 2 февраля, начался трехдневный учебно-тренировочный сбор юниорской сборной команды Украины, который является подготовительным этапом к турниру четырех наций.
Сегодня вечером, наши спортсмены отправятся в венгерский город Дьер, где сойдутся в поединках со сборными командами U17 Японии, Польши и Венгрии.
На учебно-тренировочный сбор приехали 23 хоккеиста. Под руководством тренера Александра Бобкина к турниру в Венгрии готовится трое вратарей, девять защитников и одиннадцать нападающих. Александр Плохотник присоединится к команде уже в Венгрии.