Юниорская сборная Украины начала подготовку к турниру четырех наций

На арене «Терминал» в Броварах, 2 февраля, начался трехдневный учебно-тренировочный сбор юниорской сборной команды Украины, который является подготовительным этапом к турниру четырех наций.

Сегодня вечером, наши спортсмены отправятся в венгерский город Дьер, где сойдутся в поединках со сборными командами U17 Японии, Польши и Венгрии.

На учебно-тренировочный сбор приехали 23 хоккеиста. Под руководством тренера Александра Бобкина к турниру в Венгрии готовится трое вратарей, девять защитников и одиннадцать нападающих. Александр Плохотник присоединится к команде уже в Венгрии.

Вашему вниманию состав юниорской сборной команды Украины:



Вратари: Назарий Сушак (ХК «Белый Барс»), Ярослав Сулима (ХК «Олимпиец», Россия), Василий Полгородник (ХК «Динамо», г. Днепр).

Защитники: Артем Гребеник, Илья Прусский, Артур Чолач, Владимир Трошкин, Арсений Киселев (все – ХК «Белый Барс»), Владислав Деркач (ХК «Днепр» г. Херсон), Никита Казаков (МХК «Дмитров» , Россия), Илья Адаменко (HC «Zemgale Juniors», Латвия), Арсен Палийчук («Okanagan HC Europe», Австрия).

Нападающие: Дмитрий Зозовский, Михаил Симчук, Денис Бородай и Вадим Петрашенко (все – ХК «Белый Барс»), Глеб Варава («Кременчук»), Денис Гончаренко (ХК «Днепр» г. Херсон), Андрей Кривоножкин Станислав Садовиков (ХК «Динамо», г. Днепр), Даниил Коржилецкий (HK «Bled», Словения), Илья Остроушко («Assat U17», Финляндия), Тимофей Савицкий («Льдинка» г. Киев) и Александр Плохотник (MSK «Puchov», Словакия).

Расписание турнира четырех наций (г. Дьер, Венгрия):





6 февраля



16:30 – Япония – Польша

20:00 – Венгрия – Украина

7 февраля

16:30 – Украина – Япония

20:00 – Венгрия – Польша

8 февраля

11:30 – Польша – Украина

15:00 – Венгрия – Япония

По материалам сайта Федерация хоккея Украины