Новое на сайте

еще
Среда, 5 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВидео обзор финала Хоккейной лиги чемпионов, в котором «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд»
Хоккей

Видео обзор финала Хоккейной лиги чемпионов, в котором «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В чешском городе Градец-Кралове состоялся финал Хоккейной лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором шведская «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд» и в четвертый раз стала победителем турнира.

«Маунтфилд» –«Фрелунда»1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Шайбы:1:0 Коукал (Цибульскис, Павлик), 6:53 ГМ,1:1 Ялмарссон (Лундквист, Лящ), 16:29 ГБ,1:2 Фриберг (Гронлунд), 18:21,1:3 Сандстрем (Екбом, Фагемо), 19:21
Вратари:Мазанец – Маттсон

По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + восемнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Виннипег” – “Нэшвилл” (1:2 ОТ): “Хищники” догоняют жертв

Приобретайте билеты на домашние матчи ХК «Донбасс»

Сан-Хосе включил в список травмированных Кутюра и Келлмана

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов

Сергей Хараберюш: «Нужно всю ответственность брать на себя и принимать решения самостоятельно»
Закрыть