Видео обзор финала Хоккейной лиги чемпионов, в котором «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд»

В чешском городе Градец-Кралове состоялся финал Хоккейной лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором шведская «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд» и в четвертый раз стала победителем турнира.

«Маунтфилд» –«Фрелунда»1:3 (1:3, 0:0, 0:0)



Шайбы:1:0 Коукал (Цибульскис, Павлик), 6:53 ГМ,1:1 Ялмарссон (Лундквист, Лящ), 16:29 ГБ,1:2 Фриберг (Гронлунд), 18:21,1:3 Сандстрем (Екбом, Фагемо), 19:21

Вратари:Мазанец – Маттсон

По материалам сайта XSPORT