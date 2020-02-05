Видео обзор финала Хоккейной лиги чемпионов, в котором «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд»

В чешском городе Градец-Кралове состоялся финал Хоккейной лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором шведская «Фрелунда» обыграла «Маунтфилд» и в четвертый раз стала победителем турнира.
«Маунтфилд» –«Фрелунда»1:3 (1:3, 0:0, 0:0)
Шайбы:1:0 Коукал (Цибульскис, Павлик), 6:53 ГМ,1:1 Ялмарссон (Лундквист, Лящ), 16:29 ГБ,1:2 Фриберг (Гронлунд), 18:21,1:3 Сандстрем (Екбом, Фагемо), 19:21
Вратари:Мазанец – Маттсон
По материалам сайта XSPORT
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