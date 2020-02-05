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Хоккей

“Виннипег” – “Нэшвилл” (1:2 ОТ): “Хищники” догоняют жертв

Николай ПисаревНет комментариев
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Коннор Хеллебак и Микаэль Гранлунд

Гол Микаэля Гранлунда на второй минуте овертайма принёс “Нэшвиллу” (25-20-7) третью победу в четырёх последних матчах и позволил сравняться с “Виннипегом” на четвёртом месте в Центральном дивизионе. Также у “Предаторз” шайбой отметился Ник Бонино, а вратарь Юсе Сарос отразил 33 броска.

Единственный гол “Виннипега” (26-23-5) забил Мэйсон Эпплтон, а Коннор Хеллебак сделал 34 сэйва. “Джетс” на три очка отстают от зоны плей-офф.

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Во втором периоде при счёте 1:1 Патрик Лайне не реализовал штрафной бросок. В четверг “Виннипег” в гостях сыграет с “Сент-Луисом”, после чего проведёт шесть подряд домашних матчей, где в этом сезоне сыграл 12-12-3, а также 2-7-2 в последних 11.

Источник: nhl.ru
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