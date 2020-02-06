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Хоккей

БФ «С теплом в сердце» посетил домашний матч «Ледяных Волков» против МХК «Динамо»

Николай ПисаревНет комментариев
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Во вторник, 4 февраля, столичные«Ледяные Волки» провели один из многочисленных домашних февральских матчей. Очередным соперником киевлян в феврале стал харьковский МХК«Динамо», а трибуны местной арены«Шалетт» уже в которой раз были забиты поклонниками хоккея.

Этот матч посетили и юные воспитанники благотворительного фонда«С теплом в сердце» вместе со своими родителями. Дети получили массу эмоций от такого динамичного и быстрого вида спорта, спланировав и свои будущие походы на домашние матчи столичного клуба.

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БФ «С теплом в сердце» посетил домашний матч «Ледяных Волков» против МХК «Динамо»

БФ «С теплом в сердце» посетил домашний матч «Ледяных Волков» против МХК «Динамо»

БФ «С теплом в сердце» посетил домашний матч «Ледяных Волков» против МХК «Динамо»

БФ «С теплом в сердце» посетил домашний матч «Ледяных Волков» против МХК «Динамо»

Стоит отметить, что БФ«С теплом в сердце» не в первый раз приобщается к хоккею – в минувшем сезоне УХЛ совместно фондом иИгорем Архипенко, Сергеем Варламовым, а также Алексеем Вороной провели для детей открытую тренировку на льду арены на ВДНХ.

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Источник: uhl.ua
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