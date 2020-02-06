“Чикаго” – “Бостон” (1:2 ОТ): первый гол Макэвоя в сезоне

Кюрали и Мерфи

Чарли Макэвой отличился на второй минуте овертайма, забив свой первый гол в сезоне, и помог “Бостону” (33-10-12) продлить победную серию до пяти матчей. Защитник отличился через 14 секунд после того, как “Брюинз” нейтрализовали большинство “Чикаго”.

Лидеры среди защитников в истории Бостона, забившие наибольшее количество победных голов на протяжении первых 3 сезонов карьеры pic.twitter.com/bk7xrrmYWa — NHL.RU (@nhlru) February 6, 2020

За минуту до конца третьего периода нападающий “Блэкхокс” Дрейк Каджула отличился в меньшинстве при отложенном штрафе защитника “Бостона” Тори Круга, но за мгновение до этого судья остановил игру. Игроки “Чикаго” начали праздновать гол, но потом поняли, что он был не засчитан.

“Свистнув, они совершили ошибку, – сказал тренер “Блэкхокс” Джереми Коллитон. – После такого говорить особенно нечего. Сделанного не вернешь”.

“Мы на скамейке слышали свисток, – заявил тренер “Брюинз” Брюс Кэссиди. – Если бы гол засчитали, мы бы сказали: “Минуточку. Свисток однозначно был”.

(NHL.RU: дело не в свистке, а в том, что Мяяття отдал пас Каджуле рукой)

“Чикаго” открыл счёт во втором периоде после гола в большинстве [l]Алекса Дебринката[/l]. Для “Блэкхокс” (25-21-8) поражение стало третьим в четырёх матчах (1-1-2), а отставание от зоны плей-офф сократилось до двух очков. В воротах “Чикаго” впервые с 21 января сыграл Робин Ленер, сделавший 38 сэйвов.

У “Бостона” также отличился Шон Кюрали, а Ярослав Халак отразил 21 бросок. “Брюинз” лидируют в Атлантическом дивизионе, на семь очков опережая “Тампу”.