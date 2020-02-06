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Хоккей

“Чикаго” – “Бостон” (1:2 ОТ): первый гол Макэвоя в сезоне

Николай ПисаревНет комментариев
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Кюрали и Мерфи

Чарли Макэвой отличился на второй минуте овертайма, забив свой первый гол в сезоне, и помог “Бостону” (33-10-12) продлить победную серию до пяти матчей. Защитник отличился через 14 секунд после того, как “Брюинз” нейтрализовали большинство “Чикаго”.

За минуту до конца третьего периода нападающий “Блэкхокс” Дрейк Каджула отличился в меньшинстве при отложенном штрафе защитника “Бостона” Тори Круга, но за мгновение до этого судья остановил игру. Игроки “Чикаго” начали праздновать гол, но потом поняли, что он был не засчитан.

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“Свистнув, они совершили ошибку, – сказал тренер “Блэкхокс” Джереми Коллитон. – После такого говорить особенно нечего. Сделанного не вернешь”.

“Мы на скамейке слышали свисток, – заявил тренер “Брюинз” Брюс Кэссиди. – Если бы гол засчитали, мы бы сказали: “Минуточку. Свисток однозначно был”.

(NHL.RU: дело не в свистке, а в том, что Мяяття отдал пас Каджуле рукой)

“Чикаго” открыл счёт во втором периоде после гола в большинстве [l]Алекса Дебринката[/l]. Для “Блэкхокс” (25-21-8) поражение стало третьим в четырёх матчах (1-1-2), а отставание от зоны плей-офф сократилось до двух очков. В воротах “Чикаго” впервые с 21 января сыграл Робин Ленер, сделавший 38 сэйвов.

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У “Бостона” также отличился Шон Кюрали, а Ярослав Халак отразил 21 бросок. “Брюинз” лидируют в Атлантическом дивизионе, на семь очков опережая “Тампу”.

Источник: nhl.ru
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