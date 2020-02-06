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Хоккей

Игроки сборной Казахстана: «Довольны такой убедительной победой над Украиной»

Николай ПисаревНет комментариев
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Капитан сборной КазахстанаТалгат Жайлауови звездный форвардНайджел Доуспрокомментировалипресс-службе IIHFрезультат матча против сборной Украины (8:1) в рамках старта предолимпийского турнира.

«Мы придерживались своего плана, контролировали шайбу, катались. Что наигрывали, то и старались выполнять. Я думаю, завтра будет хороший матч, как и 9 февраля.


Не нужно недооценивать соперника. Мы старались своей схемы придерживаться и играть так весь матч. Даже в такой игре можно расслабиться и потерять контроль над происходящим, но команда неплохо сработала».

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В своем комментарии Доус, который сейчас играет за «Автомобилист» вспомнил, когда последний раз играл в одной команде сДастином Бойдом:

«Помню, последний раз я играл вместе с Бойдом на чемпионате мира в Киеве. В целом рады и довольны, что сегодня нам удалось одержать столь убедительную победу. Теперь готовимся к следующему сопернику.


Следующий соперник – Нидерланды? На международном уровне нам приходится играть с разными сборными, иногда они сильные, иногда не очень. Но мы должны думать, прежде всего, о своей игре, выходить в каждом матче и побеждать, несмотря на соперника».

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Игру против Украины такжепрокомментировал главный тренерсборной Казахстана.

Смотрите 7 февраляматч Польша – Украинав 10:50

Источник: uhl.ua
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