Матчи регулярного чемпионата 6 февраря 2020 года (онлайн)

Василевский против Хорнквиста

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 6 февраля (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Лос-Анджелес Кингз” (03:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Анахайм Дакс” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Питтсбург Пингвинз” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Вегас Голден Найтс” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Колорадо Эвеланш” (03:30)

“Миннесота Уайлд” – “Ванкувер Кэнакс” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Виннипег Джетс” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Каролина Харрикейнз” (05:00)

“Калгари Флэймз” – “Нэшвилл Предаторз” (05:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Сан-Хосе Шаркс” (05:30)

“Тампа-Бэй” – “Питтсбург” (03:00 мск): битва лидеров Востока

“Тампа” и “Питтсбург” набрали по 71 очку и занимают вторые места в Атлантическом и Столичном дивизионах соответственно. Выше них в общей таблице НХЛ находятся только “Бостон” (78 баллов), “Вашингтон” (77) и “Сент-Луис” (72).

Во вторник “Тампа” (33-15-5) обыграла “Вегас” (4:2) и одержала четвертую победу подряд и пятую в шести последних матчах (5-0-1). В четверг Стивен Стэмкос и Никита Кучеров попробуют продлить свои результативные серии до девяти поединков, а Андрей Василевский может продлить серию без поражений в основное время до 17 матчей (сейчас она составляет 14-0-2) и побить клубный рекорд Николая Хабибулина.

В среду стало известно, что ближайшие несколько недель “Лайтнинг” не сможет помочь защитник Ян Рутта, получивший травму нижней части тела в начале первого периода в матче с “Голден Найтс”. Вместо него на тренировке в среду в первой паре вместе с Виктором Хедманом катался Михаил Сергачев.

“Питтсбург” (33-14-5) последний матч проводил еще в воскресенье, когда в принципиальной битве победил “Вашингтон” (4:3) и выиграл в четвертый раз за пять встреч, а также в восьмой за 10 предыдущих поединков (8-2-0). В единственном очном матче в этом сезоне “Пингвинз” 23 октября уступили в гостях “Тампе” со счетом 2:3.

“Айлендерс” – “Лос-Анджелес” (03:00): неудачный отрезок “Кингз”

“Айлендерс” (30-15-6) во вторник обыграли “Даллас” (4:3 ОТ) и продлили серию без поражений в основное время до четырех матчей (2-0-2). Семен Варламов в той встрече отразил 28 бросков и одержал первую победу с 6 января. С 66 очками “Нью-Йорк” занимает четвертое место в Столичном дивизионе.

“Лос-Анджелес” (19-30-5) во вторник уступил “Вашингтону” (2:4) и потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. До 54-й минуты третьего периода “Кингз” вели 2:1, но затем Александр Овечкин оформил хет-трик и принес “Кэпиталз” победу. С 43 очками “Лос-Анджелес” занимает последнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 17 баллов.

В среду “Кингз” обменяли голкипера Джека Кэмпбелла и форварда Кайла Клиффорда в “Торонто” на Тревора Мура, а также право выбора в третьих раундах драфтов 2020 и 2021 годов. В 23 играх нынешнего сезона 24-летний Мур записал на свой счет 5 (3+2) очков.

“Баффало” – “Детройт” (03:00): серия неудач “Ред Уингз”

“Баффало” (23-23-7) во вторник крупно уступил “Колорадо” (1:6) и потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах (1-4-0). “Сэйбрз” занимают шестое место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф уже на 11 очков. “Баффало” не выходил в плей-офф с 2011 года. Начав чемпионат с девяти побед в 12 матчах (9-2-1), “Сэйбрз” затем сыграли 14-21-6. Ближайшие пять из шести игр команда проведет дома.

В четверг в состав “Баффало” может вернуться защитник Расмус Далин, который из-за травмы верхней части тела не играл против “Эвеланш”, но вышел на лед в среду перед тренировкой команды. В 44 играх нынешнего сезона первый номер драфта 2018 года набрал 30 (3+27) очков.

“Его участие в игре против “Детройта” остается под вопросом, но в любом случае речь не идет о серьезной травме, которая бы надолго вывела хоккеиста из строя, – сказал тренер “Сэйбрз” Ральф Крюгер. – Пока мы можем говорить, что он восстановится в ближайшие дни. Будем следить за развитием ситуации”.

“Детройт” (12-38-4) в понедельник уступил “Филадельфии” (0:3) и во второй домашней игре подряд остался без голов. Кроме того, “Ред Уингз” проиграли девятый матч подряд (0-8-1). У “Детройта” в этом сезоне уже три серии из восьми и более поражений.

“Сегодня мы играли недостаточно хорошо, – сказал тренер “Детройта ” Джефф Блашилл после поражения от “Флайерз”. – Некоторые команды могут играть на 90 процентов, некоторые даже на 85, – и побеждать, но мы, если не играем на 100 процентов, победить не можем”.

В среду “Ред Уингз” поместили в список травмированных защитника Майка Грина и нападающего Франса Нильсена. Хорошие новости для “Детройта” заключаются в том, что в среду к полноценным тренировкам приступил нападающий Энтони Манта, возвращение которого ожидается в течение недели.

“Монреаль” – “Анахайм” (03:00): “Канадиенс” продолжают борьбу

“Монреаль” (25-23-7) во вторник обыграл “Нью-Джерси” (5:4 Б) и одержал третью победу в четырех матчах, а также пятую в последних семи. “Канадиенс” с 57 очками занимают пятое место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф на семь баллов. Решающий буллит во встрече с “Девилз” у “Монреаля” реализовал Илья Ковальчук, который в 13 матчах за “Канадиенс” набрал 10 очков.

“Ковальчук со всех точек зрения стал отличным приобретением, – сказал тренер “Монреаля” Клод Жюльен. – Он служит отличным примером остальным, здорово относится к работе, прекрасно играет и вдохновляет партнеров”.

Ожидается, что в четверг в состав “Монреаля” после болезни вернутся вратарь Кэри Прайс и нападающий Джордан Уил, а вот защитник Виктор Мете и форвард Райан Полинг продолжат находиться на карантине.

“Наши тренеры говорят, что это самый страшный грипп за последние 10 лет, – сказал вратарь “Канадиенс” Чарли Линдгрен. – Больницы переполнены, и это также коснулось нашей команды. Мы должны быть осторожны, заботиться о нашем здоровье, мыть руки и хорошо спать”.

“Анахайм” (22-26-5) во вторник обыграл “Оттаву” (3:2 Б) и также одержал пятую победу в семи матчах. “Дакс” начали пятиматчевое турне с двух побед и в четверг попробуют впервые с самого старта сезона выиграть в третий раз подряд.

“Филадельфия” – “Нью-Джерси” (03:00): рывок “Флайерз”

В последних восьми матчах “Флайерз” (29-17-7) одержали шесть побед и с 65 очками поднялись на место первой “уайлд-кард” Восточной конференции. В четверг “Филадельфия” попробует выиграть в третий раз кряду и одержать 19-ю домашнюю победу в этом сезоне. Сейчас их результаты на своем льду составляют 18-4-4. Лидер команды Клод Жиру в свою очередь попытается прервать безголевую серию из 12 матчей.

В среду форвард “Флайерз” Нолан Патрик вышел на тренировку вместе с несколькими партнерами, но сроки его возвращения в состав не определены. Нападающий не играет в этом сезоне из-за мигрени. В клубе заявляют, что хоккеист может восстановиться в течение нескольких недель.

Кроме того, в среду на льду тренировался и защитник Шейн Гостисбир. Он может появиться в составе уже в четверг. Гостисбир пропустил 10 встреч и не играет с 7 января, а 14 января ему сделали артроскопическую операцию на левом колене. По словам тренера Алена Виньо, Гостисбир примет участие в тренировке “Флайерз” в четверг, после которой врачи примут решение, можно ли ему играть. Без этого защитника команда выиграла семь матчей из десяти (7-2-1), пропуская в среднем 2,3 шайбы за встречу.

“Сейчас наша команда играет прилично, – сказал Виньо. – Нам еще только предстоит принять решение. Пока я не общался с моими коллегами на эту тему, потому что все еще жду ответа от врачей относительно состояния здоровья Шейна. … Если нам нужно будет принять решение, я проконсультируюсь со своим штабом и завтра сообщу вам, о чем мы договорились”.

Также на тренировку в среду вышел голкипер Картер Харт. Он потянул мышцы нижней части пресса 15 января. Тогда “Флайерз” объявили, что восстановление займет от двух до трех недель. В среду завершилась третья неделя, и сейчас в клубе говорят, что вратарь должен восстановиться в ближайшие несколько дней. Нападающему Кевину Хэйзу в среду дали отдохнуть, и он пропустил тренировку, а форварда Джоэла Фараби не было на льду из-за болезни. Виньо сказал, что в четверг они оба будут в заявке.

“Нью-Джерси” в последнем матче с “Монреалем” вел со счетом 3:0 к седьмой минуте второго периода, но все равно уступил (3:4 Б). “Девилз” (18-24-1) потерпели три поражения подряд, но при этом набрали очки в последних четырех поединках, сыграв 1-0-3. От зоны плей-офф команду отделяют 18 очков. В четверг “Нью-Джерси” снова сыграет без травмированных форварда Нико Хишира и защитника Сами Ватанена.

“Флорида” – “Вегас” (03:00): рывок “Пантерз”

“Флорида” (29-17-5) во вторник уступила “Коламбусу” (0:1 ОТ), но при этом набрала очки в восьмом матче из последних девяти (7-1-1). “Пантерз” вернулись домой после шестиматчевого турне и с 64 очками занимают третье место в Атлантическом дивизионе. В двух последних встречах “Флорида” играла без травмированного капитана Александра Баркова.

“Вегас” (27-21-7) во вторник уступил “Тампе” (2:4) и не смог продлить победную серию до трех встреч. В четверг “Голден Найтс” проведут заключительный восьмой гостевой матч подряд. В предыдущих семи команда, не игравшая дома с 11 января, одержала три победы (3-3-1). С 61 очком “Вегас” делит третье место в Тихоокеанском дивизионе с “Аризоной”.

“Оттава” – “Колорадо” (03:30): “Эвеланш” возвращают уверенность

“Колорадо” (29-16-6) во вторник обыграл “Баффало” (6:1) и одержал четвертую победу за последние пять матчей. Защитник Никита Задоров в той встрече забил гол и сделал передачу, в предыдущих шести матчах он набрал 8 (3+5) очков. С 64 баллами “Эвеланш” занимают третье место в Центральном дивизионе, на одно очко отставая от идущего вторым “Далласа” и имея при этом игру в запасе.

“Оттава” (18-24-11) во вторник уступила “Анахайму” (2:3 Б) и потерпела третье поражение подряд (0-1-2). За последние 11 встреч “Сенаторз” только четырежды смогли забить более двух голов. В предыдущих 15 матчах команда одержала две победы (2-6-7), а с 29 декабря в 10 домашних поединках сыграла 1-4-5.

Нападающий “Оттавы” Владислав Наместников во втором периоде матча с “Дакс” заблокировал бросок и получил травму. После встречи тренер “Сенаторз” Ди-Джей Смит сказал, что рентген не выявил у россиянина серьезного повреждения. Однако, как ожидается, в четверг Наместников не сыграет. Зато в состав вернется форвард Ник Пол.

“Оттава” обыграла “Колорадо” в пяти очных матчах из последних шести, но в нынешнем сезоне команды встретятся впервые.

“Миннесота” – “Ванкувер” (04:00): лидерство “Кэнакс”

“Ванкувер” (30-19-5) во вторник уступил “Бостону” (0:4) и потерпел поражение в основное время впервые за семь игр (5-1-1). В четверг команда завершит пятиматчевое турне. “Кэнакс” с 65 очками занимают первое место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка опережая “Эдмонтон”.

“Миннесота” (23-22-6) во вторник обыграла “Чикаго” (3:2 ОТ) и на расстояние шести очков приблизилась к “Калгари” в борьбе за место второй wild card в плей-офф от Западной конференции. В предыдущем очном поединке 12 января “Уайлд” дома уступили “Ванкуверу” со счетом 1:4.

“Сент-Луис” – “Виннипег” (04:00): домашняя серия “Блюз”

“Сент-Луис” (32-14-8) во вторник обыграл “Каролину” (6:3) и продлил домашнюю серию без поражений в основное время до 11 матчей (10-0-1). Последний раз в основное время на своем льду “Блюз” проиграли 7 декабря. Перед победой над “Харрикейнз” действующий чемпион одержал всего одну победу в рамках пятиматчевого турне (1-4-0). Всего в нынешнем сезоне “Сент-Луис” дома сыграл 18-4-4.

“Виннипег” (26-23-5) во вторник в важном матче уступил “Нэшвиллу” (1:2 ОТ) и потерпел девятое поражение в последних 11 играх (2-7-2), а также шестое в предыдущих семи (1-5-1). “Джетс” на три очка отстают от зоны плей-офф. После встречи в Сент-Луисе “Виннипег” отправится домой, где проведет шесть встреч подряд.

В среду “Джетс” вызвали из команды Американской хоккейной лиги “Манитоба” нападающего Андрея Чибисова. В этом сезоне 26-летний россиянин провел 46 матчей в АХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка. Форвард, 1 июня прошлого года подписавший с клубом однолетний контракт новичка, проводит первый сезон в Северной Америке после пяти лет в КХЛ.

В четверг команды проведут четвертую и последнюю очную встречу в сезоне. “Сент-Луис” выиграл два первых матча, но 1 февраля “Виннипег” взял реванш и победил 5:2.

“Аризона” – “Каролина” (05:00): домашняя серия “Койотиз”

“Аризона” (27-21-7) во вторник обыграла “Эдмонтон” (3:0), одержала первую победу за шесть матчей и сохранила место первой “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. С 61 очком “Койотиз” делят третье место в Тихоокеанском дивизионе с “Вегасом”. Во вторник “Аризона” играла без топ-пары защитников Оливера Экмана-Ларссона и Джейсона Демерса, выбывших из-за травм нижней части тела. На своем льду “Койотиз” набрали очки в восьми матчах подряд (5-0-3).

“Каролина” (30-20-3) во вторник проиграла “Сент-Луису” (3:6), потерпела второе поражение за пять матчей и снова выпала из зоны плей-офф Восточной конференции. С 53 очками команда занимает шестое место в Столичном дивизионе и отстает от восьмерки сильнейших на один балл.

“Калгари” – “Нэшвилл” (05:00): “Предаторз” приходят в себя

“Нэшвилл” (25-20-7) во вторник обыграл “Джетс” (2:1 ОТ), одержал третью победу в четырех последних матчах и сравнялся с “Виннипегом” на пятом месте в Центральном дивизионе. При этом “Предаторз” провели на две встречи меньше. В четверг команда проведет второй поединок в рамках четырехматчевого турне. После него восемь встреч из 10 “Нэшвилл” проведет дома.

Во вторник Райан Эллис впервые в этом году катался с “Предаторз”. 1 января в матче “Зимней классики НХЛ 2020 Bridgestone” он получил травму верхней части тела и пропустил следующие 12 встреч, в которых “Нэшвилл” сыграл 6-5-1. Тренер “Предаторз” Джон Хайнс рассчитывает, что Эллис вскоре начнет тренироваться с командой. В 39 играх нынешнего чемпионата защитник набрал 28 (6+22) очков.

В последних семи встречах “Флэймз” (27-21-6) потерпели пять поражений (2-4-1), но по-прежнему занимают восьмое место в Западной конференции, на два очка опережая “Чикаго”, и на три – “Нэшвилл” и “Виннипег”. Предыдущий матч против “Сан-Хосе” (1:3) “Калгари” доигрывал без капитана Марка Джиордано, получившего травму нижней части тела. В среду он пропустил тренировку, так как ему делали МРТ. Джиордано занимает пятое место в “Калгари” по результативности вообще и первое среди защитников – 27 (5+22) очков в 54 играх этого сезона. А по среднему количеству игрового времени он является лидером “Флэймз” – 23:57.

“Он – капитан. Он очень важен для нас, – сказал тренер “Флэймз” Джефф Уорд. – Мы лишимся не только одного из двух ведущих защитников, но и лидера, если он не сможет играть в течение определенного периода времени. Потеря игрока такого калибра – всегда тяжелый удар. Нам надо подстраховаться, чтобы мы смогли найти выход из ситуации, если его не будет в составе. Не думаю, что кто-то один сможет его заменить, но вместе у нас это может получиться. Возможны два варианта, я знаю это по опыту. Команда собирается, все прибавляют, дружно тянут лямку, начинают работать с большей отдачей и появляется результат. Другой вариант – такая потеря сказывается на команде негативным образом. Посмотрим, что будет в нашем случае. Но я уверен, что ребята способны собраться, и первый вариант – это про нас”.

В нынешнем сезоне команды встречались 31 октября. Тогда “Калгари” отыгрался с 1:4 и победил в овертайме со счетом 6:5 благодаря красивому голу Мэттью Ткачука броском между ног.

“Эдмонтон” – “Сан-Хосе” (05:30): у “Шаркс” мало времени

Во вторник два лучших бомбардира сезона Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль ничего не смогли поделать с обороной “Аризоны”, а их “Эдмонтон” проиграл со счетом 0:3. “Ойлерз” (28-19-6) занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка отставая от “Ванкувера” и на одно очко опережая “Вегас” и “Аризону”.

“Шаркс” (23-17-4) во вторник обыграли “Калгари” (3:1) и до 10 очков сократили отставание до зоны плей-офф. В последних семи встречах “Сан-Хосе” одержал всего две победы, а после смены тренера команда сыграла 8-11-2.