Национальная сборная Украины с поражения стартовала на олимпийском квалификационном турнире

Сегодня, 6 февраля, национальная сборная Украины стартовала на олимпийском квалификационном турнире в Нур-Султане. Первым соперником украинцев стала команда хозяев – сборная Казахстана.

Матч Казахстан начал на правах хозяина турнира – с активных и достаточно опасных атак по воротамКирилла Кучера. Справлялся с ними украинский голкипер ровно до четвёртой минуты матча, когда вратарь пропустил первую шайбу в матче отДмитрия Шевченко. Дальше казахстанские хоккеисты только увеличивали количество атак на украинские ворота, что привело еще ктрем пропущенным шайбам.

И только после того, как на табло горели 0:4, украинская команда смогла результативно ответить противнику – первую шайбу сборной Украины на турнире забросилСергей Бабинец.До конца периода хозяева турнира еще раз огорчили, заменившегоКучера,Никиту Гордюшина,уйдя на перерыв с отрывом в4 шайбы.







Второй период повторил сценарий первого – казахи много наседали наворотаКирилла Кучера,позволяя украинцам выезжать лишь в редкие контратаки. По ходу следующих 20-ти минут матча сборная Казахстана забросила еще2 шайбыв ворота украинцев, окончательно сняв вопросы о победителе матча.

В заключительном отрезке встречи команды существенно сбавили скорости, что вылилось в еще одну пропущенную шайбу – точку в матче поставил Валерий Орехов, установив окончательный счёт 1:8 на табло. Украинская команда, в свою очередь, как бы ни старалась сократить свое отставание, однако еще раз огорчитьХенрика Карлссона у них не вышло.

Напомним, что завтра, 7 февраля, национальная сборная Украины сыграет свой второй матч на олимпийской квалификации против команды из Польши. Начало поединка – в 11:00, а прямая трансляция будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

Украина – Казахстан 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1Шевченко (Маклюков, Аколзин), 3:43;0:2Петухов (Орехов);0:3Бойд (Метальников), 8:27;0:4Старченко (Волк), 12:58;1:4Бабинец (Буценко, Благой), 14:56;1:5Жайлауов (Диц), 17:39;1:6Диц (Шестаков), 32:56;1:7Шестаков (Диц), 34:40;1:8Орехов (Сагадеев, Жайлауов), 51:06;

Состав Украины: Кучер (Гордюшин – с 8:27 по 40:00); Алексюк – Таран, Мережко – Пангелов-Юлдашев, Толстушко -Александров, Григорьев – Романенко; Бабинец – Буценко – Благой, Михнов – Кривошапкин – Нименко, Савченко – Гриценко – Ворона, Янишевский – Ромащенко – Костиков.