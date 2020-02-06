“Нью-Джерси” – “Монреаль” (3:4 Б): Ковальчук отметил юбилей

Энди Грин и Илья Ковальчук

Илья Ковальчук стал первой звездой матча благодаря реализованному буллиту, ставшему для “Монреаля” (25-23-7) победным. Болельщики “Нью-Джерси” на протяжении всей встречи гудели и свистели в адрес своего бывшего игрока, но Илья в этот вечер смеялся последним и после буллита прислонил палец ко рту. Ровно 10 лет назад – 4 февраля 2010 года, – Ковальчук был обменян в “Девилз” из “Атланты”.

“Я знаю, что меня здесь любят, – сказал Ковальчук. – Я провел здесь три с половиной прекрасных сезона (2009-13), мы выходили финал, так что у меня прекрасные воспоминания. Болельщиков слышать всегда приятно. Болеют они за тебя или освистывают, это значит, что ты сделал что-то особенное”.

В 13 матчах за “Монреаль” Ковальчук набрал 10 очков, а также реализовал два буллита из двух.

“Ковальчук со всех точек зрения стал отличным приобретением, – сказал тренер “Канадиенс” Клод Жюльен. – Он служит отличным примером остальным, здорово относится к работе, прекрасно играет и вдохновляет партнёров”.

“Нью-Джерси” вел со счётом 3:0 к седьмой минуте второго периода, после чего “Канадиенс” забили четыре гола подряд. За 20 секунд до конца третьего периода одно очко “Нью-Джерси” принёс гол нападающего Кайла Палмиери. “Девилз” (18-24-1) в последних четырех поединках сыграли 1-0-3. Никита Гусев всего в третий раз за восемь попыток не реализовал послематчевый буллит.

В воротах “Монреаля” сыграл Чарли Линдгрен, сделавший 20 сэйвов. “Канадиенс” одержали третью победу в четырёх матчах, но отстают от зоны плей-офф на восемь очков.