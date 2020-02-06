“Рейнджерс” – “Торонто” (5:3): семь очков звена KZB

Бучневич и Зибанежад

Партнеры по звену Мика Зибанежад (1+1), Крис Крайдер (1+1) и Павел Бучневич (1+2) принесли “Рейнджерс” (26-2-4) третью победу в четырех матчах. Крайдер, не игравший в понедельник из-за травмы нижней части тела, забил 19-й гол в сезоне и седьмой за последние 10 матчей в конце первого периода, когда “Рейнджерс” забили второй гол за шесть секунд. Перед ним Зибанежад сделал счет 2:1.

“Он является важной частью команды, нашим лидером, – сказал Зибанежад о Крайдере. – Посмотрите на два матча – с ним и без него, и почувствуйте разницу”.

Бучневич впервые с весны 2018 года набрал три очка за матч, забив 11-й гол в сезоне и сделав две передачи.

Голы с наименьшей разницей во времени за всю историю Рейнджерс pic.twitter.com/sLG26duwYq — NHL.RU (@nhlru) February 6, 2020

“Бучневич сегодня был великолепен, – сказал тренер “Нью-Йорка” Дэвид Куинн о россиянине, который неудачно сыграл против “Далласа”. – Он по-настоящему реабилитировался за прошлый матч. Иногда ребятам нужна небольшая встряска. Он знает, что мы в него верим. Сложно провести 82 идеальных матча, но мы с ним говорим о том, что надо делать, когда дела складываются не лучшим образом. Это часть развития молодого игрока”.

“Рейнджерс” на девять очков отстают от зоны плей-офф, а отставание от “Торонто” сократилось до семи баллов.

“Мэйпл Лифс” (28-19-7) потерпели второе подряд поражение и на одно очко отстают от “Флориды” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона, а также на два очка от “Филадельфии”, которая занимает место второй “уайлд-кард”.

Дублем у “Торонто” отметился Остон Мэттьюз, вышедший на второе место в споре лучших снайперов лиги. На его счету 39 голов – на один меньше, чем у Александра Овечкина (“Вашингтон”), и на один больше, чем у Давида Пастрняка (“Бостон”). Вратарь “Лифс” Майкл Хатчинсон, занявший место травмированного Фредерика Андерсена, сделал 30 сэйвов. После игры “Торонто” выменял из “Лос-Анджелеса” голкипера Джека Кэмпбелла и форварда Кайла Клиффорда на нападающего Тревора Мура и выборы в третьих раундах драфтов 2020 и 2021 годов.