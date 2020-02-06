Результаты очередных поединков в переходящих группах белорусского чемпионата (видео)

Результаты матчей. Группа 2
Брест – Локомотив – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 03:14 Усенко, 1:1 – 05:20 Лемачко (Самсонов, Мирончик), 1:2 – 14:14 Муштаев (Гильманов, Усенко), 2:2 – 37:18 Самсонов (Кафеев, Кубраков), 3:2 – 41:34 Балаболкин, 3:3 – 56:33 Гильманов (Муштаев), 3:4 – 57:12 Абметка (Былина)
Пинские ястребы – Химик – 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 1:51 Фарафонтов (Балтрук, Станевич), 0:2 – 14:39 Землянкин (Ковалевич, Храповицкий), 0:3 – 15:39 Балтрук (Могильников, Устинов), 0:4 – 19:33 Леоненко (Фарафонтов), 0:5 – 38:42 Пименов ГМ
Лида – Могилев – 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 03:12 Кирпиченок (Козячий, Ткачук), 2:0 – 16:30 Шуба (В. Михайлов, Ткачук), 2:1 – 25:01 Слыш (Лапшов, Андрущенко), ГБ, 2:2 – 25:33 Козинов (Субботин), ГБ, 2:3 – 33:01 Лапшов
По материалам сайта belarushockey.com
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