Результаты поединков белорусского чемпионата (видео)

Результаты матчей. Группа 2
Лида – Химик – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 08:06 Могильников (Швалев, Балтрук), ГБ, 0:2 – 17:10 Гавриленко (Леоненко, Садовик), ГБ, 0:3 – 55:31 Пименов (Бакика), 14:56 – Сафин не реализовал штрафной бросок.
Штраф:12 – 12
Броски:29 (13+9+7) – 15 (7+6+2)
Лучшие игроки:Цирулев – Вашкевич
Пинские ястребы – Локомотив – 4:3 ПБ (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 11:11 Шувалов (П. Степанов, Габрусь), ГБ, 1:1 – 17:51 Пищальников (Петров, Логунов), ГБ, 2:1 – 22:54 Лукашевич (Поздняков, Шагов), 3:1 – 29:47 Донской (Шувалов, Пухловский), 3:2 – 38:37 Дашков (Перегуда, Петров), 3:3 – 58:20 Колышкин (Перегуда), 4:3 – 65:00 Донской, ПБ
Штраф:18 – 14
Броски:26 (9+7+7+3) – 54 (17+15+18+4)
Лучшие игроки:П. Степанов – Гильманов
Брест – Могилев – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 02:08 Шантыка (Кафеев, Грибко), 1:1 – 14:06 Винкевич (Васько), 1:2 – 24:18 Герасимов (Васько, Слыш), 2ГБ, 2:2 – 33:42 Балаболкин (Коваленя), 2:3 – 35:28 Винкевич (Васько), 2:4 – 44:19 Козинов (Субботин, Алешков), 3:4 – 47:07 Корсаков (Ментюк), ГМ
Штраф:14 – 4
Броски:23 (5+9+9) – 29 (12+10+7)
Лучшие игроки:Балаболкин – Винкевич
По материалам сайта hockey.by
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