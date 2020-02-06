Сборная Нидерландов опубликовала окончательный состав на турнир в Казахстане

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Бо Субром опубликовал окончательный состав команды на предолимпийский квалификационный турнир в Нур-Султане, где «оранжевые» сыграют против Казахстана, Польши и Украины. В заявку вошли 20 полевых игроков и три вратаря. Самое большое представительство – у «Тилбурга» (восемь хоккеистов) и «Херенвеена» (шесть).
Вратари: Ян Майердрес («Тилбург»), Денис Моллен («Неймеген»), Мартин Остервейк («Херенвеен»);
Защитники: Нильс ван дер Фоссен («Херенвеен»), Эрнесто Клем («Айсберен Джуниорс», Германия), Боет ван Гестель, Киллиан ван Горп, Йорди Феркиль (все – «Тилбург»), Люке Цвартбол («Неймеген»), Стейн Кнооп («Ден Хааг»);