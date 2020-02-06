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Хоккей

Сборная Нидерландов опубликовала окончательный состав на турнир в Казахстане

Николай ПисаревНет комментариев
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Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Бо Субром опубликовал окончательный состав команды на предолимпийский квалификационный турнир в Нур-Султане, где «оранжевые» сыграют против Казахстана, Польши и Украины. В заявку вошли 20 полевых игроков и три вратаря. Самое большое представительство – у «Тилбурга» (восемь хоккеистов) и «Херенвеена» (шесть).

Вратари: Ян Майердрес («Тилбург»), Денис Моллен («Неймеген»), Мартин Остервейк («Херенвеен»);

Защитники: Нильс ван дер Фоссен («Херенвеен»), Эрнесто Клем («Айсберен Джуниорс», Германия), Боет ван Гестель, Киллиан ван Горп, Йорди Феркиль (все – «Тилбург»), Люке Цвартбол («Неймеген»), Стейн Кнооп («Ден Хааг»);

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Нападающие: Джоуи Остервельд («Ден Хааг»), Йонне де Бонт, Данни Стемфер, Бартек Бизон, Рено де Хондт (все – «Тилбург»), Рональд Вюрм, Йеспер Нордеманн, Йорд Смит, Ларс ден Эдель (все – «Херенвеен»), Реймонд ван дер Шюйт («Неймеген»), Лука Хойтмекерс, Ник Фершурен (оба – «Лимбург»), Том Маркс («Джелин Смоук Итерс»);

Главный тренер: Бо Субр;

Ассистент главного тренера: Майкл Нэйсон.


Нидерланды станут последним соперником сборной Украины на турнире в Нур-Султане. Матч Украина – Нидерланды состоится в воскресенье, 9 февраля.

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Состав сборной Украины на турнир в Нур-Султане.

Состав сборной Казахстана на предолимпийскую квалификацию.

Состав сборной Польши на предолимпийский квалификационный турнир.

По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
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