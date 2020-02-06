“Сент-Луис” – “Каролина” (6:3): Фолк помог в матче с бывшей командой

Зак Сэнфорд и Давид Перрон

Защитник Джастин Фолк сделал одну передачу и помог “Сент-Луису” (32-14-8) обыграть свою бывшую команду, откуда его обменяли 24 сентября на Джоэла Эдмундсона. Фолк провёл в “Каролине” восемь сезонов. Эдмундсон на предматчевой церемонии получил чемпионское кольцо и приветствие от капитана “Блюз” Алекса Пьетранджело и нападающих Александра Стина и Владимира Тарасенко.

“Сент-Луис” продлил домашнюю серию без поражений в основное время до 11 матчей. Два гола и передача у “Блюз” на счету Брэйдена Шенна, дубль оформил Зак Сэнфорд, а вратарь Джордан Биннингтон отразил 25 бросков. Последний раз в основное время дома “Сент-Луис” проиграл 7 декабря.

После двух периодов “Блюз” вели 5:1. “Каролина” (30-20-3) потерпела второе поражение за пять матчей.

“Мы почти не создали для них проблем, – сказал тренер “Харрикейнз” Род Бриндамор. – Они, по-моему, даже не вспотели. Для них все сложилось очень легко. Сегодня нам нужно было очень постараться, но мы этого не сделали”.