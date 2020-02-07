Анонс матча МХК «Динамо» – «Кременчук»

Завтра, 8 февраля, в Харькове в рамках перенесенного матча 25-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч встретятся МХК «Динамо» и ХК «Кременчук».

8 февраля



13:50 МХК «Динамо» – «Кременчук», прямая трансляция – сайты УХЛ и XSPORT.ua

Поединок между этими командами можно охарактеризовать как «битва Давида против Голиафа». После 32 игр у харьковчан всего 7 баллов и последняя позиция в таблице, а у кременчужан – 80 очков и первое место.



К перенесенному матчуобе команды подходят по-разному. У «Кременчука» шесть игроков выступают за сборную Украины, которая принимает участие в квалификационном олимпийском турнире в Казахстане (голкипер Никита Гордюшин, защитники Александр Александров и Всеволод Толстушко, нападающие Тимур Гриценко, Иван Савченко и Алексей Ворона). «Динамовцы» также имеют свои потери – последние два матча пропускает основной вратарь Михаил Шевчук и лидеры первой пятерки харьковчан.

В очных встречах полный перевес на стороне кременчужан. Из 5 встреч – 5 уверенных побед с разницей шайб 54:2.Лучшим бомбардиром в матчах против “динамовцев” является Николай Киселев,на счету которого 10 шайб. Также по7 шайб забросили Дмитрий Орлов и Дмитрий Созонов.У харьковчан по одному голу забивали Богдан Наливайко и Евгений Абаджян.

Последняя встреча между ними закончилась полным разгромом в Кременчуге подопечных Александра Панченко со счётом 0:13.Тогда покер на свой счет записал Иван Савченко, хет-трик – Николай Киселев, а дубль – Кирилл Бондаренко. Еще по одной шайбе забрасывали: Алексей Зайцев, Владислав Грицких, Тимур Гриценко и Дмитрий Созонов.

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