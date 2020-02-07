Антон Гладченко: «На турнире в Ноттингеме хочу набраться опыта, проверить себя и показать, что украинские судьи умеют работать на высоком уровне»

Судья международной категории и главный судья Украинской хоккейной лиги Антон Гладченко отправился в британский Ноттингем, где будет судить третий раунд квалификационного турнира на Олимпийские Игры – 2022. Участниками соревнований стали команды из Британии, Венгрии, Румынии и Эстонии.

Во времяквалификационного турнира Антон Гладченко пообщался с пресс-службой Украинкой хоккейной лиги и поделился своими ожиданиями от грядущих соревнований:

— Начну с того, что Олимпийские игры – это вершина всех спортивных соревнований, поэтому как для спортсмена, так и для судьи, большая честь принимать в них участие.

Олимпийская квалификация – это отбор за право принять участие в олимпийских играх и один из самых высоких уровней соревнований. Я очень рад попасть на такой турнир и поработать там. Ранее из Украины только один арбитр удостаивался чести судить олимпийский турнир, это Андрей Кича, работавший на играх в Ванкувере. Мы ориентируемся на это достижение и, конечно, пытаемся повторить.

Для меня поездка в Ноттингем – это и опыт обслуживания национальных сборных команд и возможность

поработать с судьями из хоккейных топ-стран: Канады, Швейцарии, Чехии, Финляндии и др. Поехать туда, набраться опыта и знаний, а потом привезти их в Украину, чтобы вместе со своими коллегами обсудить и проанализировать свою работу – это очень важно.

Мы должны все время двигаться вперед, учиться, развиваться, а судьи международной категории, получившие право судить соревнования такого уровня, еще и должны передавать свои знания и опыт молодым ребятам. Это социальная ответственность, так сказать. Хочу, чтобы мой опыт пригодился не только мне, но и коллегам, в том числе молодым ребятам, которые только начинают свой путь в судейском деле.

— Как проходит отбор судей и по каким критериям они отбираются на сам турнир?

— Олимпийская квалификация, как и другие турниры уровня чемпионатов мира, находятся под юрисдикцией Международной федерации хоккея, которая занимается, в том числе, и назначением судей.

Судьи национальных федераций, являющихся членами IIHF, имеют возможность получить международную категорию, которая остается у арбитра на протяжении всей карьеры. Однако, международная категория – необходимое, но не достаточное условие получения назначения на международный турнир любого уровня.

Ежегодно, перед началом хоккейного сезона, судьи международной категории должны получить международную лицензию. Она выдается на один сезон и каждый год необходимо подтверждать свое право ею обладать. Если судья получил такую лицензию на сезон, это говорит о том, что он находится в общем списке судей со всего мира, которых IIHF может назначить на турниры в этом году.

Международная федерация хоккея выбирает и назначает судей на международные соревнования различных уровней в зависимости от их уровня подготовки. По итогам своей работы на международных соревнованиях, судья получает оценки и составляется рейтинг. В зависимости от этого, он уже может поехать на турнир более высокого либо более низкого уровня.

— Какие вообще международные турниры у Вас есть за плечами?

— Я отсудил семь международных турниров. В том числе Континентальный Кубок и шесть чемпионатов мира разных уровней – от юниорского и молодежного до взрослого. Сначала я судил эти матчи качестве лайнсмена, а сейчас работаю в качестве главного арбитра. В этом году, кстати, это не последний мой выезд, в апреле месяце предстоит работа в Асьяго, Италия, на чемпионате U18IB, где будет выступать и наша юниорская сборная. Так что, мы вместе поедем отстаивать честь страны.

— Какие у Вас ожидания турнира в целом (как в спортивном плане, так и в плане общей организации)?

— Ожидания самые положительные – хочу набраться опыта, проверить себя и показать, что,несмотря на все проблемы и все сложности в нашем спорте, мы можем и умеем работать на достаточно высоком уровне. По нам судят о судейском корпусе Украины в целом, а судьи международной категории – лицо судейского цеха страны, поэтому ответственность не только за себя, но и за всех ребят и за Украину.

Параллельно с нашим турниром идут игры в Нур-Султане, где наша сборная будет стараться завоевать путевку в следующий раунд. Поэтому, в перерывах между своими матчами буду болеть и поддерживать наших ребят! Удачи им и всем нам!

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