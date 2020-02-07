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Хоккей

“Аризона” – “Эдмонтон” (3:0): шатаут Раанты

Николай ПисаревНет комментариев
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Антти Раанта и Дерек Степан

Шатаут Антти Раанта, сделавшего 30 сэйвов, принёс “Аризоне” первую победу за шесть матчей и позволил сохранить место первой “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. “Койотиз” сдержали двух лучших бомбардиров сезона Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. У немецкого нападающего прервалась 11-матчевая результативная серия. С тех пор как Драйзайтль и Коннор Макдэвид были разведены по разным звеньям, “Эдмонтон” сыграл 8-1-2.

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“У них отличная команда, – сказал Драйзайтль, на счету которого 83 очка. – Они здорово сражались и не просто так борются за место в плей-офф. У нас вообще не получалось ничего в атаке”.

По голу у “Койотиз” (27-21-7) забили Коннор Гарланд, Лоусон Крауз и Кристиан Дворак. Для Раанты шатаут стал вторым в сезоне и 13-м в карьере.

“Ойлерз”, с 28,9 процента реализации большинства занимающие первое место в НХЛ, не использовали ни одного шанса из трех. “Эдмонтон” занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка отставая от “Ванкувера” и на одно очко опережая “Вегас” и “Аризону”.

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“Койотиз” играли без топ-пары защитников Оливера Экмана-Ларссона и Джейсона Демерса, выбывших из-за травм нижней части тела.

Источник: nhl.ru
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