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Хоккей

“Эдмонтон” – “Сан-Хосе” (3:6): пять подряд голов “Шаркс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Тимо Мейер

К шестой минуте первого периода “Эдмонтон” (28-20-6) повел со счётом 2:0 после голов Сэма Ганье и Коннора Макдэвида, но затем пропустил пять шайб подряд. Двумя голами и передачей у “Шаркс” отметился Тимо Мейер, а Брент Бернс сделал две передачи. Большой вклад во вторую подряд победу “Акул” внёс вратарь Аарон Делл, отразивший 28 бросков.

Нападающий “Сан-Хосе” Максим Летунов в своем втором матче в НХЛ забросил дебютную шайбу. Во втором периоде он сделал счёт 3:2, добив шайбу в ворота после броска Эрика Карлссона. 23-летний нападающий стал 33-м россиянином, отличившимся в этом сезоне, а также 35-м, набравшим хотя бы одно очко.

Источник: nhl.ru
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