Эллис начал кататься с командой

Защитник “Нэшвилла” Райан Эллис

Во вторник Райан Эллис впервые в этом году катался с “Нэшвилл Предаторз”. 1 января он получил травму верхней части тела.

На третьей минуте первого периода матча “Зимней классики НХЛ 2020 Bridgestone” против “Даллас Старз” защитник получил удар локтем в голову от нападающего соперника Кори Перри. Игра состоялась на Cotton Bowl Stadium в Далласе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Эллис пропустил следующие 12 матчей, в которых “Нэшвилл” одержал шесть побед, потерпел пять поражений в основное время и одно в дополнительное.

Тренер “Предаторз” Джон Хайнс объявил, что Эллис поедет с командой в четырехматчевое турне по западной Канаде, но вряд ли примет участие в этих играх. В четверг (пятницу) “Нэшвилл” встречается с “Калгари Флэймз”, в субботу – с “Эдмонтон Ойлерз” и в понедельник – с “Ванкувер Кэнакс”.

Хайнс рассчитывает, что Эллис вскоре начнет тренироваться с командой.

В 39 играх нынешнего чемпионата защитник набрал 28 (6+22) очков и 242 (68+174) в 517 поединках за девять сезонов в НХЛ, где он играл только за “Предаторз”.