“Флорида” – “Вегас” (2:7): пять очков Марка Стоуна

Марк Стоун

Два гола и три передачи Марка Стоуна, повторившего личный рекорд результативности, позволили “Вегасу” (28-21-7) на хорошей ноте завершить самое длительное в сезоне гостевое турне из восьми матчей (4-3-1). “Голден Найтс” забросили три шайбы в меньшинстве, а Макс Пачиоретти оформил дубль и сделал одну передачу. Вратарь Марк-Андре Флери одержал 460-ю победу в карьере и вышел на единоличное пятое место в истории, обойдя вратаря “Нью-Йорк Рейнджерс” Хенрика Лундквиста.

“Такие игры случаются, – сказал Стоун. – А иногда бывают матчи, в которых ты будто ни разу даже до шайбы не дотронулся”.

🥅 Марк-Андре Флери сегодня стал 2-м вратарем в истории* после Роберто Люонго (29), которому удалось отразить минимум 20 буллитов (с игры)* начиная с сезона 1934-35, когда данная статистика стала официально отслеживатьсяРейтинг целиком: https://t.co/JXC1LA2xSG pic.twitter.com/IYrgIp6adu — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

“Флорида” (29-18-6) потерпела третье поражение в последних четырёх матчах после шестиматчевой победной серии. По голу у “Пантерз” забили Майк Хоффман и Винсент Трочек. Сергей Бобровский сделал 23 сэйва и был заменён на Самуэля Монтембо на девятой минуте третьего периода после шестой пропущенной шайбы. Трочек сделал счет 2:2 в середине второго периода, но затем “Флорида” пропустила пять шайб подряд, в том числе четыре в третьем периоде.

“Мы находились в игре, но после четвёртого гола просто бросили играть, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль. – Нас переработали, перебороли – используйте любое определение, которое нравится”.