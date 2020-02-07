Новое на сайте

еще
Пятница, 7 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Оттава” – “Колорадо” (1:4): “Эвеланш” набрали ход
Хоккей

“Оттава” – “Колорадо” (1:4): “Эвеланш” набрали ход

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Раантанен и Зайцев

“Колорадо” (30-16-6) одержал пятую победу в последних шести матчах и вышел на второе место Центрального дивизиона, обойдя “Даллас”. Защитник “Эвеланш” Кейл Макар забил гол и сделал передачу, а Валерий Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне. В воротах “Колорадо” надёжно сыграл Филипп Грубауэр, сделавший 25 сэйвов.

“На скамейке не было пассажиров, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Все защитники были вовлечены в борьбу, все звенья выкладывались. Мы играли просто, двигались и бросали, что позволяет нам создавать моменты и играть эффективно”.

“Оттава” потерпела четвёртое подряд поражение. Единственный гол “Сенаторз” забил Брэди Ткачак, а Маркус Хогберг отразил 30 бросков. Нападающий Владислав Наместников из-за травмы не смог помочь команде.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Эдмонтон” – “Сан-Хосе” (3:6): пять подряд голов “Шаркс”

Игроки сборной Польши: «Гол в меньшинстве был самым важным»

“Миннесота” – “Чикаго” (3:2 ОТ): Дамба забил в овертайме

Антон Гладченко: «На турнире в Ноттингеме хочу набраться опыта, проверить себя и показать, что украинские судьи умеют работать на высоком уровне»

“Аризона” – “Эдмонтон” (3:0): шатаут Раанты

Закрыть