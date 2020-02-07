“Оттава” – “Колорадо” (1:4): “Эвеланш” набрали ход

Раантанен и Зайцев

“Колорадо” (30-16-6) одержал пятую победу в последних шести матчах и вышел на второе место Центрального дивизиона, обойдя “Даллас”. Защитник “Эвеланш” Кейл Макар забил гол и сделал передачу, а Валерий Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне. В воротах “Колорадо” надёжно сыграл Филипп Грубауэр, сделавший 25 сэйвов.

Кэйл Макар в рейтинге защитников-новичков, сумевших забить свои первые 12 голов в карьере за минимальное количество матчей pic.twitter.com/SjYvEd8lBw — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

“На скамейке не было пассажиров, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Все защитники были вовлечены в борьбу, все звенья выкладывались. Мы играли просто, двигались и бросали, что позволяет нам создавать моменты и играть эффективно”.

Кэйл Макар первым среди новичков набрал 40 очков. Это всего лишь 4-й случай в истории, когда 1-м эту отметку в сезоне достигает защитник📺📊 https://t.co/mcuC5KtRtd pic.twitter.com/wEELs6tDND — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

“Оттава” потерпела четвёртое подряд поражение. Единственный гол “Сенаторз” забил Брэди Ткачак, а Маркус Хогберг отразил 30 бросков. Нападающий Владислав Наместников из-за травмы не смог помочь команде.