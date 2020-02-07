С Днем Рождения, Рене Фазель!

Сегодня, 6 февраля, свой юбилейный день рождения празднует президент Международной федерации хоккеяРене Фазель.

Украинская хоккейная лига искреннепоздравляет Рене Фазеляс 70-летним юбилеем и желает крепчайшего здоровья, новых достижений и сил в развитии мирового хоккея.

Мы благодарны Вам за вклад в популяризацию и развитие хоккея, и желаем Вам достижений новых высот, реализации всех задуманных планов и успехов в каждом начинании!

С уважением,

Украинская хоккейная лига!