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Хоккей

С Днем Рождения, Рене Фазель!

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 6 февраля, свой юбилейный день рождения празднует президент Международной федерации хоккеяРене Фазель.

Украинская хоккейная лига искреннепоздравляет Рене Фазеляс 70-летним юбилеем и желает крепчайшего здоровья, новых достижений и сил в развитии мирового хоккея.

Мы благодарны Вам за вклад в популяризацию и развитие хоккея, и желаем Вам достижений новых высот, реализации всех задуманных планов и успехов в каждом начинании!

С уважением,
Украинская хоккейная лига!

Источник: uhl.ua
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