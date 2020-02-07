Юниорская сборная Украины обыграла Японию и добыла вторую победу на турнире 4 Наций (видео)

В сегодняшнем поединке, 7 февраля, подопечные Александра Бобкина и Константина Буценко на турнире 4 Наций, в Венгрии, добыли вторую победу кряду.

Украинские хоккеисты первыми открыли счет в матче, но до начала третьего периода проигрывали своим японским визави – 2:3.

Переломным моментом стала заключительная «двадцатиминутка» поединка. Хет-трик Коржилецкого и шайба Зозовского стали победным аккордом встречи.

Украина – Япония 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)



Коржилецкий (3 шайбы) Бородай, Савицкий, Зозовский

Состав сборной Украины: Сушак (Сулима), Гребеник, Прусский, Чолач, Трошкин, Киселев, Казаков, Палийчук, Зозовский, Симчук, Бородай, Петрашенко, Варава, Гончаренко, Кривоножкин, Садовиков, Коржилецкий, Остроушко, Савицкий, Плохотник.